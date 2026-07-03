Złe wieści ws. Raphinhi. Problemy reprezentacji Brazylii na mundialu

21:50, 3. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Globo

Raphinha doznał kontuzji w trakcie Mistrzostw Świata. Serwis Globo informuje, że skrzydłowy nie zagra w meczu Brazylia - Norwegia. Zawodnik nawet nie trenuje z resztą zespołu.

Raphinha
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha nie zagra w meczu Brazylia – Norwegia

Reprezentacja Brazylii jest już w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Carlo Ancelotti ma jednak kilka zmartwień, ponieważ od początku turnieju w optymalnej formie nie jest Neymar. Mimo kontuzji zabrał go na turniej, ale piłkarz był w stanie rozegrać tylko 14 minut w starciu ze Szkocją. W ostatnim spotkaniu z Japonią w ramach 1/16 finału przesiedział całe dziewięćdziesiąt minut na ławce rezerwowych.

Dodatkowo w trakcie starcia z Haiti kontuzji doznał Raphinha, który w 40. minucie poprosił o zmianę. Gwiazdor FC Barcelony boryka się z urazem mięśniowym, przez co opuścił ostatnie spotkanie w grupie ze Szkocją, a także niedawny mecz z Japonią.

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Nowe informacje ws. stanu zdrowia zawodnika przekazał serwis Globo. Wygląda na to, że Raphinha nie zagra z Norwegią. Tamtejsze media sugerują, że znajdzie się poza kadrą meczową. Nadal nie dołączył do treningów z resztą drużyny, a w ostatnich dniach wziął udział tylko w jednym treningu indywidualnym. Dla pięciokrotnych mistrzów świata brak 29-latka będzie dużym osłabieniem. Należy jeszcze wspomnieć, że selekcjoner nie może skorzystać z Lucasa Paquety. Ofensywny pomocnik na pewno już nie zagra na mundialu.

Brazylia, jeśli pokona Norwegię w 1/8 finału awansuje do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Anglią lub Meksykiem. Ostatni raz w TOP4 Mistrzostw Świata byli w 2014 roku, gdy u siebie zajęli 4. miejsce. Mistrzami świata po raz ostatni byli w 2002 roku.

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