Fede Valverde odejdzie z Realu Madryt? Jose Mourinho podjął decyzję

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Federico Valverde nietykalny w Realu Madryt

Federico Valverde w ostatnich miesiącach był łączony z opuszczeniem Realu Madryt. Miało to związek z doniesieniami o napiętych relacjach 27-letniego pomocnika ze sztabem szkoleniowym oraz niektórymi zawodnikami. Głośno mówiło się, że Urugwajczyk nie darzył wielką sympatią byłego trenera ekipy Królewskich – Xabiego Alonso – a także Aureliena Tchouameniego, z którym rzekomo miał popaść w konflikt. Spekulacje o możliwym transferze zaczęły więc przybierać na sile.

Na Santiago Bernabeu pojawił się jednak nowy szkoleniowiec – Jose Mourinho – który przejął zespół po Alvaro Arbeloi. Jak poinformował hiszpański dziennik „MARCA”, portugalski menedżer podjął już decyzję dotyczącą przyszłości Valverde. Według tych doniesień Mourinho bardzo ceni doświadczonego pomocnika, planuje powierzyć mu opaskę kapitańską i traktuje go jako jednego z nietykalnych piłkarzy w swoim projekcie. Wszystko wskazuje więc na to, że Urugwajczyk pozostanie w ekipie Los Blancos.

Valverde trafił do Realu Madryt w 2016 roku, choć niedługo później został wypożyczony do Deportivo La Coruna. W koszulce drużyny Królewskich rozegrał dotychczas 372 mecze, zdobył 41 bramek oraz zanotował 44 asysty. Jego wszechstronność pozwala mu występować zarówno w środku pola, jak i na skrzydle. Wychowanek Penarolu ma kontrakt ważny do 30 czerwca 2029 roku, a jego wartość rynkowa jest szacowana na około 90 milionów euro.

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