Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: znamy oficjalne składy. Messi rusza po kolejne gole

Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka w 1/16 finału MŚ 2026 na Hard Rock Stadium w Miami. Lionel Messi liczy na kolejne trafienia na mundialu.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Składy na mecz Argentyna – Republika Zielonego Przylądka

Reprezentacja Argentyna cztery lata temu sięgnęła po mistrzostwo świata w Katarze, a podczas turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku ponownie potwierdza status jednego z głównych faworytów. Albicelestes pewnym krokiem przeszli przez fazę grupową, odnosząc zwycięstwa nad Algierią (3:0), Austrią (2:0) oraz Jordanią (3:1).

Z kolei reprezentacja Republika Zielonego Przylądka stała się jedną z największych niespodzianek turnieju. Debiutanci zaskoczyli kibiców na całym świecie, dwukrotnie zachowując czyste konto. Defensywa stała się ich znakiem rozpoznawczym. Szczególnie cenny okazał się remis z Hiszpanią, po którym bramkarz Vozinha został okrzyknięty bohaterem.

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W centrum uwagi ponownie znajduje się Lionel Messi. Napastnik zdobył sześć z ośmiu bramek Argentyny w turnieju. Jego wpływ na grę pozostaje niepodważalny, szczególnie w momentach, gdy obrońcy tytułu potrzebują przełamania.

Jednocześnie selekcjoner Lionel Scaloni liczy, że pozostali liderzy ofensywni również przejmą odpowiedzialność za wynik. Wśród nich znajdują się Lautaro Martinez, Julian Alvarez oraz Enzo Fernandez.

W ofensywie reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka uwagę zwraca Dailon Livramento, który mimo skuteczności w eliminacjach wciąż czeka na przełamanie na wielkiej scenie. W meczu przeciwko Albicelestes został jednak zastąpiony przez Nuno Da Costę. Mecz Argentyna – Republika Zielonego Przylądka rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę o godz. 0:00 czasu polskiego.

Wyjściowe jedenastki:

Argentyna: E. Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina – De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada – Messi, Lautaro Martinez

Republika Zielonego Przylądka: Vozinha – Moreira, Pico, Diney, S. Cabral – Lenini – Mendes, D. Duarte, L. Duarte, J. Cabral – Da Costa