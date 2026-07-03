Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: znamy oficjalne składy. Messi rusza po kolejne gole

Składy na mecz Argentyna – Republika Zielonego Przylądka
Reprezentacja Argentyna cztery lata temu sięgnęła po mistrzostwo świata w Katarze, a podczas turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku ponownie potwierdza status jednego z głównych faworytów. Albicelestes pewnym krokiem przeszli przez fazę grupową, odnosząc zwycięstwa nad Algierią (3:0), Austrią (2:0) oraz Jordanią (3:1).
Z kolei reprezentacja Republika Zielonego Przylądka stała się jedną z największych niespodzianek turnieju. Debiutanci zaskoczyli kibiców na całym świecie, dwukrotnie zachowując czyste konto. Defensywa stała się ich znakiem rozpoznawczym. Szczególnie cenny okazał się remis z Hiszpanią, po którym bramkarz Vozinha został okrzyknięty bohaterem.
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W centrum uwagi ponownie znajduje się Lionel Messi. Napastnik zdobył sześć z ośmiu bramek Argentyny w turnieju. Jego wpływ na grę pozostaje niepodważalny, szczególnie w momentach, gdy obrońcy tytułu potrzebują przełamania.
Jednocześnie selekcjoner Lionel Scaloni liczy, że pozostali liderzy ofensywni również przejmą odpowiedzialność za wynik. Wśród nich znajdują się Lautaro Martinez, Julian Alvarez oraz Enzo Fernandez.
W ofensywie reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka uwagę zwraca Dailon Livramento, który mimo skuteczności w eliminacjach wciąż czeka na przełamanie na wielkiej scenie. W meczu przeciwko Albicelestes został jednak zastąpiony przez Nuno Da Costę. Mecz Argentyna – Republika Zielonego Przylądka rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę o godz. 0:00 czasu polskiego.
Wyjściowe jedenastki:
Argentyna: E. Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina – De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada – Messi, Lautaro Martinez
Republika Zielonego Przylądka: Vozinha – Moreira, Pico, Diney, S. Cabral – Lenini – Mendes, D. Duarte, L. Duarte, J. Cabral – Da Costa