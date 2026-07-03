Chelsea obejdzie się smakiem. Słynny pomocnik nie trafi do Londynu

Granit Xhaka był łączony z przenosinami do Chelsea, gdzie widział go Xabi Alonso. 33-letni pomocnik ostatecznie zostanie jednak w Sunderlandzie - podaje Santi Aouna na łamach portalu Foot Mercato.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Media: Granit Xhaka zostanie w Sunderlandzie

Chelsea rozpoczęła nową erę pod wodzą Xabiego Alonso. Hiszpański szkoleniowiec buduje zespół The Blues zgodnie ze swoją wizją i stopniowo wzmacnia kadrę. Londyński klub dokonał już jednego interesującego transferu, sprowadzając 21-letniego włoskiego prawego obrońcę – Marco Palestrę. 44-letni trener chciał również dodać drużynie więcej doświadczenia, dlatego na jego liście życzeń znalazł się Granit Xhaka. Wszystko wskazuje jednak na to, że opisywana transakcja nie dojdzie do skutku.

Jak poinformował Santi Aouna z portalu „Foot Mercato”, Sunderland nie zamierza bowiem pozwolić swojej gwieździe na odejście do ligowego rywala. 33-letni szwajcarski pomocnik docenia zainteresowanie ze strony Chelsea, ale jednocześnie szanuje stanowisko obecnego pracodawcy. To oznacza, że Alonso najprawdopodobniej nie nawiąże ponownej współpracy z Xhaką, którego z powodzeniem prowadził wcześniej w Bayerze Leverkusen.

Kapitan reprezentacji Szwajcarii występuje w barwach zespołu Czarnych Kotów od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadium of Light za 15 milionów euro ze wspomnianej wyżej ekipy Aptekarzy. W swoim piłkarskim CV ma również Arsenal, Borussię Moenchengladbach oraz FC Basel. W minionym sezonie doświadczony pomocnik rozegrał 36 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował sześć asyst, pozostając jednym z liderów Sunderlandu.

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