Portugalia zagra z Hiszpanią. Simon wypowiedział się o Ronaldo

Unai Simon wypowiedział się na temat Cristiano Ronaldo przed rywalizacją między Portugalią a Hiszpanią. - On wciąż jest groźny w polu karnym - powiedział bramkarz Athletiku Bilbao, cytowany przez serwis Madrid Xtra.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Unai Simon

Unai Simon: Cristiano Ronaldo wciąż jest groźny w polu karnym

Starcie pomiędzy Portugalią a Hiszpanią w ramach 1/8 finału mistrzostw świata 2026 zapowiada się jako absolutny hit tej fazy turnieju. Derby Półwyspu Iberyjskiego odbędą się w najbliższy poniedziałek, 6 lipca, o godzinie 21:00 w Dallas. Kibice mogą spodziewać się wielkich emocji, ponieważ naprzeciw siebie staną dwie czołowe reprezentacje Starego Kontynentu, które od lat należą do ścisłej światowej czołówki.

Przed rywalizacją głos zabrał Unai Simon, który wypowiedział się na temat Cristiano Ronaldo. – On wciąż jest groźny w polu karnym. Oczywiście nie wygląda tak samo jak pięć czy sześć lat temu, ale to nadal znakomity piłkarz. Wystarczy mu jedna okazja, aby strzelić gola – powiedział bramkarz Athletiku Bilbao, cytowany przez serwis „Madrid Xtra”. Hiszpan podkreślił tym samym, że mimo upływu lat portugalski gwiazdor ciągle potrafi przesądzać o losach najważniejszych spotkań.

Nadchodzącą potyczkę można określić jako pojedynek właśnie Ronaldo z Simonem. Legendarny napastnik imponuje skutecznością podczas mundialu, mając na koncie już trzy zdobyte bramki, natomiast golkiper reprezentacji Hiszpanii zachował czyste konto we wszystkich dotychczasowych meczach turnieju. Czas pokaże, który z nich odegra kluczową rolę i poprowadzi swoją drużynę do awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata.

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