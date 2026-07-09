Reprezentacja Francji pierwsza mogła objąć prowadzenie w meczu 1/4 finału MŚ 2026 w starciu z Maroko. Swojej szansy z rzutu karnego nie wykorzystał jednak Kylian Mbappe.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe nie wykorzystał rzutu karnego!

Reprezentacja Francji miała znakomitą okazję, aby jeszcze przed przerwą przejąć pełną kontrolę nad spotkaniem z Marokiem w fazie pucharowej MŚ 2026. Zamiast tego kibice byli świadkami jednego z najbardziej zaskakujących momentów meczu.

Francuzi wywalczyli rzut karny po dynamicznej akcji Kyliana Mbappe, który został zatrzymany w polu karnym przez Noussaira Mazraouiego. Arbiter Facundo Tello nie miał żadnych wątpliwości i natychmiast wskazał na jedenasty metr. Wszystko wydawało się układać idealnie dla jednego z głównych faworytów turnieju.

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Do wykonania rzutu karnego podszedł sam poszkodowany. Gwiazdor aktualnych wicemistrzów świata i jeden z najbardziej skutecznych napastników świata wziął odpowiedzialność za otwarcie wyniku spotkania. Po drugiej stronie stał jednak Yassine Bounou, bramkarz od lat słynący z niezwykłych interwencji w najważniejszych momentach.

Kylian Mbappe 𝐍𝐈𝐄 wykorzystuje jedenastki! 🙈 Francja 0⃣ Maroko 0⃣!



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Marokański golkiper po raz kolejny udowodnił swoją klasę. Zachował spokój, wyczuł intencje rywala i skutecznie obronił strzał Mbappe. Jednocześnie arokańscy piłkarze natychmiast ruszyli do swojego bramkarza, który stał się bohaterem jednej z kluczowych akcji meczu.

Dla reprezentacji Francji była to zmarnowana szansa na zdobycie przewagi i uspokojenie przebiegu rywalizacji. Z kolei dla Maroka moment, który mógł dodać zespołowi ogromnej wiary w sprawienie kolejnej niespodzianki podczas mundialu.