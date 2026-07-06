Liverpool rusza po wielki talent. W grze 40 mln euro

20:37, 6. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Liverpool mocno interesuje się Gilbertem Morą z Club Tijuana - informuje portal "TEAMtalk". 17-latek błysnął w barwach reprezentacji Meksyku na tegorocznym mundialu.

Andoni Iraola
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Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Gilberto Mora mocno łączony z Liverpoolem

Liverpool nie zdołał obronić tytułu mistrza Anglii. Po zakończeniu rozgrywek z klubem pożegnał się Arne Slot. Jego następcą został Andoni Iraola, który wcześniej zbierał bardzo dobre recenzje za pracę wykonaną w AFC Bournemouth.

Klub z Anfield jest również aktywny na rynku transferowym. Do zespołu dołączyli już Jeremy Jacquet ze Rennes za około 63 miliony euro oraz Victor Munoz z Osasuny Pampeluna za 40 milionów euro. Na tym jednak Liverpool nie zamierza kończyć letnich wzmocnień.

Jak informuje „TEAMtalk”, na radarze The Reds znalazł się 17-letni Gilberto Mora, ofensywny pomocnik Club Tijuana. Meksykanin uchodzi za jeden z największych talentów swojego pokolenia i od dłuższego czasu znajduje się pod obserwacją topowych klubów.

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Mimo młodego wieku Mora zdołał już zwrócić na siebie uwagę świetnymi występami w barwach Club Tijuana. Wyróżnia się znakomitą techniką oraz umiejętnością kreowania sytuacji bramkowych. Liverpool jest bardzo zainteresowany pozyskaniem pomocnika, choć do tej pory nie złożył jeszcze oferty.

Co ciekawe, Mora jest również łączony z Manchesterem United. Bayernem Monachium, Paris Saint-Germain oraz Milanem. Tak duże zainteresowanie sprawia, że Club Tijuana może oczekiwać za swojego zawodnika nawet 40 milionów euro.

Na korzyść młodego Meksykanina przemawiają również jego występy na tegorocznych mistrzostwach świata. Mora rozegrał cztery spotkania, z czego trzykrotnie znalazł się w wyjściowym składzie reprezentacji Meksyku

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