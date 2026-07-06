Chelsea zamyka furtkę przed Garnacho. Teraz piłka jest po jego stronie

Chelsea podjęła stanowczą decyzję w sprawie przyszłości Alejandro Garnacho. Londyńczycy są gotowi rozstać się z zawodnikiem, ale tylko i wyłącznie na swoich warunkach.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Garnacho może pożegnać się z Chelsea. Klub nie zostawia złudzeń

Chelsea nie zamierza przedłużać niepewności wokół Alejandro Garnacho. Jak informuje BBC Sport, władze klubu są otwarte na sprzedaż argentyńskiego skrzydłowego jeszcze podczas obecnego okna transferowego. Niemniej wykluczają możliwość jego wypożyczenia. Oznacza to, że zainteresowane ekipy będą musiały przygotować ofertę transferu definitywnego, jeśli chcą pozyskać 22-latka.

Sytuacja zawodnika budzi spore zainteresowanie, ponieważ jeszcze rok temu jego przeprowadzka do klubu ze Stamford Bridge była postrzegana jako jeden z ciekawszych ruchów na rynku. Chelsea zapłaciła za piłkarza mniej więcej 40 milionów funtów, licząc na to, że młody skrzydłowy stanie się ważnym elementem ofensywy. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie mniej imponująca. Garnacho nie zdołał na stałe wywalczyć sobie kluczowej roli, a jego dorobek bramkowy w Premier League zatrzymał się na zaledwie jednym trafieniu.

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Według źródła jednym z klubów monitorujących sytuację piłkarza jest AS Roma. Włoska ekipa miała rozważać sprowadzenie Argentyńczyka na zasadzie wypożyczenia, jednak taki scenariusz nie znajduje uznania w oczach działaczy The Blues. Klub chce ograniczyć liczebność kadry i jednocześnie odzyskać część środków zainwestowanych w zawodnika.

Dodatkowym znakiem zapytania pozostaje ocena Garnacho przez nowego szkoleniowca. Nie wiadomo jeszcze, czy Xabi Alonso widzi dla niego miejsce w projekcie budowanym na kolejne lata. Właśnie dlatego najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla przyszłości skrzydłowego.