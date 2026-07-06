Ryan Reynolds w tle, Wisła w centrum uwagi. Nadchodzi wyjątkowy spektakl

Wisła Kraków czeka wyjątkowe święto, które połączy jubileusz 120-lecia klubu z prestiżowym starciem przeciwko Wrexham AFC. Spotkanie będzie możną obejrzeć w telewizji i online.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

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Wisła Kraków ponownie będzie przyciągać uwagę piłkarskiej Polski. Z okazji 120-lecia istnienia klubu Biała Gwiazda zmierzy się w najbliższą sobotę z Wrexham AFC w spotkaniu, które zapowiada się na jedno z najciekawszych wydarzeń letniego okresu przygotowawczego. Jak poinformował profil CANAL+ Sport na platformie X, mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ SPORT, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+.

Dla krakowskiego klubu będzie to coś więcej niż zwykły sparing. Spotkanie wpisuje się w obchody jubileuszu jednej z najbardziej utytułowanych marek w historii polskiego futbolu. Dodatkowo kibice zobaczą drużynę, która po triumfie w rozgrywkach Betclic 1. Ligi wywalczyła awans do PKO BP Ekstraklasy i szykuje się do powrotu na najwyższy szczebel rozgrywkowy.

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Po drugiej stronie boiska stanie zespół, który w ostatnich latach stał się globalnym fenomenem. Wrexham AFC przyciąga uwagę nie tylko wynikami sportowymi, ale również historią właścicieli. Walijski klub znajduje się w rękach aktorów Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneya, a jego rozwój śledzą miliony kibiców na całym świecie za sprawą popularnego serialu dokumentalnego.

Wyjątkowy jubileusz wymaga wyjątkowego meczu! ⚽



120-lecie klubu Wisła Kraków będzie świętować starciem z Wrexham AFC! Mecz obejrzycie w CANAL+! 🔥



📺 Transmisja już w sobotę: https://t.co/oaWccXN4sK pic.twitter.com/d6ln4YP0nf — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 6, 2026

Starcie dwóch klubów o zupełnie różnych drogach do rozpoznawalności zapowiada się niezwykle interesująco. Z jednej strony tradycja, bogata historia i wielkie emocje związane z jubileuszem Wisły, z drugiej nowoczesny projekt, który stał się symbolem piłkarskiej rewolucji.

Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 14:30, natomiast pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 15:00. Dla kibiców będzie to okazja, aby uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu łączącym historię, sport i światowy rozgłos.