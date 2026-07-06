Ryan Reynolds w tle, Wisła w centrum uwagi. Nadchodzi wyjątkowy spektakl

21:07, 6. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / CANAL+ Sport (X)

Wisła Kraków czeka wyjątkowe święto, które połączy jubileusz 120-lecia klubu z prestiżowym starciem przeciwko Wrexham AFC. Spotkanie będzie możną obejrzeć w telewizji i online.

Mariusz Jop
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Ta ekipa podbiła Netflixa i futbolowy świat. Teraz zagra z Wisłą

Wisła Kraków ponownie będzie przyciągać uwagę piłkarskiej Polski. Z okazji 120-lecia istnienia klubu Biała Gwiazda zmierzy się w najbliższą sobotę z Wrexham AFC w spotkaniu, które zapowiada się na jedno z najciekawszych wydarzeń letniego okresu przygotowawczego. Jak poinformował profil CANAL+ Sport na platformie X, mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ SPORT, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+.

Dla krakowskiego klubu będzie to coś więcej niż zwykły sparing. Spotkanie wpisuje się w obchody jubileuszu jednej z najbardziej utytułowanych marek w historii polskiego futbolu. Dodatkowo kibice zobaczą drużynę, która po triumfie w rozgrywkach Betclic 1. Ligi wywalczyła awans do PKO BP Ekstraklasy i szykuje się do powrotu na najwyższy szczebel rozgrywkowy.

Kurs 200.00 na gola wybranej drużyny w meczu PORTUGALIA - HISZPANIA. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Po drugiej stronie boiska stanie zespół, który w ostatnich latach stał się globalnym fenomenem. Wrexham AFC przyciąga uwagę nie tylko wynikami sportowymi, ale również historią właścicieli. Walijski klub znajduje się w rękach aktorów Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneya, a jego rozwój śledzą miliony kibiców na całym świecie za sprawą popularnego serialu dokumentalnego.

Starcie dwóch klubów o zupełnie różnych drogach do rozpoznawalności zapowiada się niezwykle interesująco. Z jednej strony tradycja, bogata historia i wielkie emocje związane z jubileuszem Wisły, z drugiej nowoczesny projekt, który stał się symbolem piłkarskiej rewolucji.

Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 14:30, natomiast pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 15:00. Dla kibiców będzie to okazja, aby uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu łączącym historię, sport i światowy rozgłos.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości