Zagłębie Lubin – Motor Lublin: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. W ostatnim czasie obie ekipy są w bardzo dobrej formie. Początek tego pojedynku już dzisiaj (niedziela, 21 września) o godzinie 12:15.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Zagłębie Lubin – Motor Lublin, gdzie oglądać?

W 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do pojedynku Zagłębia Lubin z Motorem Lublin. Przed nami bezpośrednie starcie drużyn, które mają na swoim koncie po 9 oczek. Zatem obie ekipy znajdują się bardzo blisko siebie, co dodatkowo podnosi stawkę spotkania. Zwycięzca nie tylko zdobędzie cenne 3 punkty, ale także przeskoczy rywala w klasyfikacji. To czyni ten mecz niezwykle istotnym dla układu środkowej części ligowej tabeli. Początek starcia na KGHM Zagłębie Arenie już dzisiaj, czyli w niedzielę, 21 września, o godzinie 12:15.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Zagłębie Lubin – Motor Lublin.

Zagłębie Lubin – Motor Lublin, transmisja w TV

Pojedynek w ramach 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Dzisiejsze spotkanie zostanie bowiem wyemitowane z polskim komentarzem na następujących kanałach telewizyjnych – CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360 – gdzie przed mikrofonami usiądą Robert Skrzyński wraz z Remigiuszem Jezierskim.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zagłębie Lubin – Motor Lublin, transmisja online

Potyczka pomiędzy Zagłębiem Lubin a Motorem Lublin będzie dostępna również za pośrednictwem internetu. Mianowicie, niedzielne spotkanie możesz obejrzeć poprzez platformę streamingową CANAL+ online. W tym momencie abonament kosztuje 65 złotych miesięcznie. Co warto podkreślić, opisywana promocja dotyczy oferty rocznej.

Reklama

Zagłębie Lubin – Motor Lublin, sonda

Kto wygra? Zagłębie

Padnie remis

Motor Zagłębie

Padnie remis

Motor 0 Votes

Zagłębie Lubin – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Zagłębia Lubin wynosi mniej więcej 2.15, typ na zwycięstwo Arki Gdynia to około 3.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL można skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Zagłębie Lubin Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 września 2025 10:03 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Zagłębie Lubin – Motor Lublin? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie Lubin – Motor Lublin? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (21 września) o godzinie 12:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.