Rangers - Jagiellonia: transmisja TV i stream online. Sprawdź, gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz III kwalifikacji Ligi Europy zaplanowany na czwartek 13 sierpnia.

fot. SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Rangers – Jagiellonia Białystok, gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok jest już bardzo blisko awansu do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Jaga przed tygodniem pokonała na własnym stadionie Rangers 2:1 i teraz musi obronić jednobramkową przewagę w rewanżu na słynnym Ibrox. Stawka czwartkowego spotkania jest ogromna, a gospodarze zrobią wszystko, aby odwrócić losy rywalizacji.

Pierwsze spotkanie dostarczyło sporo emocji. Szkoci szybko wyszli na prowadzenie, ale ekipa Adriana Siemieńca odpowiedziała dwoma trafieniami i zdołała przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Teraz sytuacja jest jasna: Białostoczanie mają przewagę, lecz w Glasgow czeka ich zdecydowanie trudniejsze zadanie.

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Ibrox będzie żyło tym spotkaniem. Rangers musi zaatakować, ponieważ tylko zwycięstwo odpowiednią różnicą bramek pozwoli im odwrócić losy dwumeczu. Jagiellonia może natomiast wykorzystać przestrzeń, która pojawi się za plecami nacierających gospodarzy. Jeden gol dla zespołu z Białegostoku może mieć ogromne znaczenie.

Rangers – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV

Mecz Rangers FC – Jagiellonia Białystok odbędzie się w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 20:30. Spotkanie będzie można obejrzeć na żywo w telewizji. Transmisję rewanżowego starcia trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy przeprowadzą Super Polsat, Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2.

Rangers – Jagiellonia Białystok: transmisja online

Kibice, którzy nie będą mogli obejrzeć meczu przed telewizorem, również mogą śledzić rywalizację online za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. Tym samym można śledzić rywalizację na urządzeniach mobilnych. Sprawdź jak odebrać dostęp na 3 miesiące do Polsat Box Go i sportowych kanałów Polsatu w promocji dla nowych klientów STS >>>

Rangers – Jagiellonia Białystok: kto wygra?

Kto awansuje? Rangers

Jagiellonia Rangers

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Rangers – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo w rewanżu dają Rangersom, co nie powinno dziwić ze względu na atut własnego stadionu oraz konieczność odrabiania strat. Jagiellonia ma jednak po swojej stronie korzystny wynik pierwszego spotkania i może dostosować sposób gry do sytuacji w dwumeczu.

Rangers Jagiellonia Bialystok 1.48 4.40 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2026 15:00

Gdzie oglądać mecz Rangers – Jagiellonia Białystok? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Super Polsat, Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Rangers – Jagiellonia Białystok? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 20:30 czasu polskiego.

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