IMAGO / Paweł Lipnicki / Newspix.pl Na zdjęciu: Kacper Chodyna

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin, gdzie oglądać

Zagłębie Lubin po znakomitym początku sezonu znacznie spuściło z tonu i odniosło tylko jedno zwycięstwo w czterech ostatnich meczach pokonując jedynie Puszczę Niepołomice. Mimo to Miedziowi przed tą kolejką PKO Ekstraklasy nadal zajmowali wysokie czwarte miejsce. Pogoń Szczecin natomiast w środku tygodnia przegrała zaległy mecz 3. kolejki ze Śląskiem Wrocław i obecnie notuje serię trzech porażek z rzędu. Niedzielny mecz będzie dostępny na antenach CANAL+.

Zobacz także: Tabela PKO Ekstraklasy

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin, transmisja na żywo w TV

Pojedynek Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław, transmisja online

Mecz Miedziowych z Portowcami będzie również można obejrzeć online. Taką możliwość daje serwis CANAL+ online. Dzięki specjalnej promocji CANAL+ możecie także oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacisz jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem niedzielnej potyczki w oczach ekspertów jest Pogoń Szczecin. Kursy na wygraną obu drużyn są jednak bardzo do siebie zbliżone, co pokazuje, jak trudno wskazać pretendenta do zwycięstwa.

Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 2.82 3.70 2.56 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2023 07:54 .

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie – Pogoń? Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Zagłębie – Pogoń? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 3 września, o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.