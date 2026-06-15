Arabia Saudyjska – Urugwaj: gdzie oglądać?
Arabia Saudyjska i Urugwaj zmierzą się w ciekawym meczu 1. kolejki fazy grupowej na mistrzostwach świata 2026. W grupie H o wymarzoną promocję do play-offów walczą także Hiszpania oraz Republika Zielonego Przylądka. Zespół z Ameryki Południowej jest wyraźnym faworytem tego spotkania, a na boisku nie zabraknie jego największych gwiazd, takich jak m.in. Fede Valverde czy Darwin Nunez. Początek tej rywalizacji we wtorek, 16 czerwca o godzinie 00:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć jutrzejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Arabia Saudyjska – Urugwaj.
Arabia Saudyjska – Urugwaj: transmisja w TV
Pojedynek Saudyjczyków z Urugwajczykami będzie dostępny na kanałach telewizyjnych – TVP 2 oraz TVP Sport – gdzie zawody skomentują Szymon Borczuch i Łukasz Gikiewicz.
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Arabia Saudyjska – Urugwaj: stream online
Potyczka w ramach 1. kolejki mistrzostw świata zostanie wyemitowana również za pośrednictwem internetu. Mecz znajdziesz na platformie streamingowej tvpsport.pl.
Arabia Saudyjska – Urugwaj: kursy bukmacherskie
Arabia Saudyjska – Urugwaj: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (16 czerwca) o godzinie 00:00.
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