Reprezentacja Norwegii już w środową noc zagra z Irakiem na Mistrzostwach Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

NTB / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Irak – Norwegia, gdzie oglądać?

Reprezentacja Norwegii w środową noc rozegrał swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia kadra prowadzona przez Stale Solbakkena zmierzy się z Irakiem. Skandynawowie będą prowadzeni przez Erlinga Haalanda i są wymieniani w gronie zespołów, które mogą zaskoczyć na mundialu. Ich rywale natomiast wracają na salony po 40 latach przerwy. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak jednostronnie na korzyść Norwegów.

Irak – Norwegia, transmisja w TV

Spotkanie Irak – Norwegia będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach TVP 2 oraz TVP Sport.

Irak – Norwegia, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Irak – Norwegia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Iraku

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Gdzie obejrzeć spotkanie Irak – Norwegia? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Irak – Norwegia? Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (17 czerwca) o godzinie 00:00.

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