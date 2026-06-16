Irak – Norwegia, gdzie oglądać?
Reprezentacja Norwegii w środową noc rozegrał swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia kadra prowadzona przez Stale Solbakkena zmierzy się z Irakiem. Skandynawowie będą prowadzeni przez Erlinga Haalanda i są wymieniani w gronie zespołów, które mogą zaskoczyć na mundialu. Ich rywale natomiast wracają na salony po 40 latach przerwy. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak jednostronnie na korzyść Norwegów.
Irak – Norwegia, transmisja w TV
Spotkanie Irak – Norwegia będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach TVP 2 oraz TVP Sport.
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Irak – Norwegia, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Irak – Norwegia, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Iraku
- remisem
- wygraną Norwegii
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (17 czerwca) o godzinie 00:00.
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