Austria – Jordania: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (17.06.2026)

Austria – Jordania, gdzie oglądać?
Rywalizacja w pierwszej kolejce grupy J mistrzostw świata 2026 zakończy się 17 czerwca w godzinach porannych w Santa Clara. To właśnie tam odbędzie się mecz Austria – Jordania. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Europę. Azjaci nie mają wielu argumentów piłkarskich, aby skutecznie przeciwstawić się temu rywalowi. Przynajmniej w teorii, ponieważ na mundialu byliśmy już świadkami niejednej niespodzianki. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź zapowiedź meczu Austria – Jordania
Austria – Jordania: transmisja w TV
Spotkanie Austria – Jordania obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Marcin Feddek i Łukasz Gikiewicz.
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Austria – Jordania: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Austrią a Jordanią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Austria – Jordania: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Austrii
- Remis
- Wygrana Jordanii
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Austria – Jordania: kursy bukmacherskie
Spotkanie Austria – Jordania będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w środę (17 czerwca) o godzinie 06:00.
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