Austria – Jordania: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (17.06.2026)

Austria - Jordania: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na środę 17 czerwca.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Austria – Jordania, gdzie oglądać?

Rywalizacja w pierwszej kolejce grupy J mistrzostw świata 2026 zakończy się 17 czerwca w godzinach porannych w Santa Clara. To właśnie tam odbędzie się mecz Austria – Jordania. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Europę. Azjaci nie mają wielu argumentów piłkarskich, aby skutecznie przeciwstawić się temu rywalowi. Przynajmniej w teorii, ponieważ na mundialu byliśmy już świadkami niejednej niespodzianki. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź zapowiedź meczu Austria – Jordania

Austria – Jordania: transmisja w TV

Spotkanie Austria – Jordania obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Marcin Feddek i Łukasz Gikiewicz.

Austria – Jordania: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Austrią a Jordanią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Austria – Jordania: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Austrii

Remis

Wygrana Jordanii Wygrana Austrii

Remis

Wygrana Jordanii 0 Votes

Austria – Jordania: kursy bukmacherskie

Austria Jordania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 czerwca 2026 21:04

Gdzie oglądać mecz Austria – Jordania? Spotkanie Austria – Jordania będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Austria – Jordania? Mecz odbędzie się już w środę (17 czerwca) o godzinie 06:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.