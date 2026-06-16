Mecz Majchrzaka dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Majchrzak? (16.06.2026)

Kiedy gra Majchrzak?
Najbliższy mecz Kamila Majchrzaka zostanie rozegrany we wtorek 16 czerwca 2026 roku. Polak zmierzy się z Jirim Lehecką w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Queen’s Club. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30.
Majchrzak przystępuje do tego meczu po największym sukcesie w karierze. W ubiegłym tygodniu triumfował w turnieju ATP w 's-Hertogenbosch, pokonując po drodze między innymi Felixa Augera-Aliassime’a, Daniiła Miedwiediewa i Alexa de Minaura.
Jiri Lehecka to jednak bardzo wymagający rywal na kortach trawiastych. Czech w poprzednim sezonie dotarł do finału Queen’s Club, a teraz również prezentuje solidną formę. Choć Majchrzak prowadzi w bilansie bezpośrednich spotkań 2:0, tym razem czeka go wyjątkowo trudne zadanie.
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Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja na żywo za darmo
Mecz Kamil Majchrzak – Jiri Lehecka można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:
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- Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.
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Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja w TV
Transmisja telewizyjna z meczu Majchrzak – Lehecka będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2.
Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja online
Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
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