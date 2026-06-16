Argentyna – Algieria: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (17.06.2026)

Argentyna - Algieria: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na środę 17 czerwca.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Argentyna – Algieria, gdzie oglądać?

Rywalizacja w pierwszej kolejce grupy J mistrzostw świata 2026 rozpocznie się w godzinach nocnych 17 czerwca w Kansas City. To właśnie tam odbędzie się mecz Argentyna – Algieria. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Amerykę Południową, jednak nie jest to nic pewnego. Algierczycy prezentują ostatnio wysoką formę, która pomogła im zatrzymać im niejednego piłkarskiego giganta. Czy do Holandii i Urugwaju dołączy aktualny mistrz świata? Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź zapowiedź meczu Argentyna – Algieria

Argentyna – Algieria: transmisja w TV

Spotkanie Argentyna – Algieria obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Aleksander Roj i Kazimierz Węgrzyn.

Argentyna – Algieria: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Argentyną a Algierią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

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Gdzie oglądać mecz Argentyna – Algieria? Spotkanie Argentyna – Algieria będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Argentyna – Algieria? Mecz odbędzie się już w środę (17 czerwca) o godzinie 03:00.

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