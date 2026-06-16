Francja – Senegal: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (16.06.2026)

19:00, 16. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Francja już we wtorek zagra z Senegalem na Mistrzostwach Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Adrien Rabiot
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Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Francja – Senegal, gdzie oglądać?

Już we wtorek reprezentacja Francji rozegra swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia zespół prowadzony przez Didera Deschampsa zmierzy się z Senegalem. Trójkolorowi należą do grona głównych faworytów do zdobycia tytułu. Zespół z Afryki natomiast będzie chciał się odpłacić za kontrowersyjny finał PNA, w którym przy stoliku zabrali im miano najlepszej drużyny kontynentu. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco, choć podopieczni Didiera Deschampsa będą zdecydowanym faworytem.

Francja – Senegal, transmisja w TV

Spotkanie Francja – Senegal obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.

Francja – Senegal, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Francja – Senegal, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Francji
  • remisem
  • wygraną Senegalu
  • wygraną Francji
  • remisem
  • wygraną Senegalu

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Gdzie obejrzeć spotkanie Francja – Senegal?

Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Kiedy odbędzie się mecz Francja – Senegal?

Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (16 czerwca) o godzinie 21:00.

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