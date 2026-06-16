Francja – Senegal, gdzie oglądać?
Już we wtorek reprezentacja Francji rozegra swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia zespół prowadzony przez Didera Deschampsa zmierzy się z Senegalem. Trójkolorowi należą do grona głównych faworytów do zdobycia tytułu. Zespół z Afryki natomiast będzie chciał się odpłacić za kontrowersyjny finał PNA, w którym przy stoliku zabrali im miano najlepszej drużyny kontynentu. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco, choć podopieczni Didiera Deschampsa będą zdecydowanym faworytem.
Francja – Senegal, transmisja w TV
Spotkanie Francja – Senegal obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.
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Francja – Senegal, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Francja – Senegal, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Francji
- remisem
- wygraną Senegalu
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (16 czerwca) o godzinie 21:00.
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