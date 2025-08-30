Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (30.08.2025)

15:38, 30. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Zagłębie Lubin - Piast Gliwice: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie można obejrzeć ten mecz PKO Ekstraklasy rozgrywany w sobotni wieczór.

Leszek Ojrzyński
imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: gdzie oglądać?

Jednym z sobotnich spotkań w PKO Ekstraklasie będzie rywalizacja pomiędzy Zagłębiem Lubin oraz Piastem Gliwice. Wiele wskazuje na to, że czeka nas wyrównany mecz z małą liczbą goli oraz emocji. Trudno więc wskazać także faworyta, choć to gospodarze powinni być w lepszej pozycji.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3. Początek rywalizacji w Lubinie w sobotę 30 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: stream online

Spotkanie Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice będzie można obejrzeć także na platformie CANAL+ online. Można uzyskać do niej dostęp na 30 dni za darmo, wystarczy tylko skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera Fortuna.

  1. Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email),
  2. Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł,
  3. Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: kto wygra?

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nie ma wyraźnego faworyta tego meczu. Niemniej kurs na zwycięstwo Zagłębia Lubin wynosi mniej więcej 2.70. Z kolei remis można zagrać za około 3.40. Jeśli jednak uważamy, że to właśnie goście będą w tym meczu lepsi, to możemy taki fakt postawić za 2.70.

Zagłębie Lubin
Piast Gliwice
2.60
3.40
2.95
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 09:48.
Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie Lubin – Piast Gliwice?

Początek rywalizacji w Lubinie w sobotę 30 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30.

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie Lubin – Piast Gliwice?

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w Canal+ Online.

