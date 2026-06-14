WKS – Ekwador: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.06.2026)

WKS – Ekwador: gdzie oglądać?
Wybrzeże Kości Słoniowej spotka się z Ekwadorem w meczu grupy E mistrzostw świata 2026. Największą nadzieją afrykańskiej drużyny jest 19-letni Yan Diomande z RB Lipsk. Skrzydłowy może być jednym z objawień turnieju. Słonie do tej pory trzykrotnie występowały na mundialach.
Z kolei Ekwadorczycy rozpoczynają swój piąty mundial w historii. Największy sukces reprezentacja La Tri odniosła w 2006 roku, kiedy dotarła do 1/8 finału. Drużyna prowadzona przez Sebastiana Beccacece również dysponuje solidną jakością. Liderami zespołu są Moises Caicedo z Chelsea, Willian Pacho z Paris Saint-Germain i Piero Hincapie z Arsenalu. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Wybrzeże Kości Słoniowej – Ekwador w telewizji i online.
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WKS – Ekwador: transmisja w TV
Rywalizację między Wybrzeżem Kości Słoniowej z Ekwadorem będzie można śledzić na żywo w telewizji. Mecz zostanie wyemitowany na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Starcie skomentują Krzysztof Lenarczyk oraz Dawid Sut.
WKS – Ekwador: stream online
Mecz Wybrzeże Kości Słoniowej – Ekwador będzie także transmitowany w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 1:00 czasu polskiego.
WKS – Ekwador: sonda
Kto wygra mecz?
- Wybrzeże Kości Słoniowej
- Remis
- Ekwador
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WKS – Ekwador: kursy bukmacherskie
Spotkanie rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 1:00 czasu polskiego.
Starcie będzie transmitowane na antenach TVP 2, TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.
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