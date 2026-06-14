WKS – Ekwador: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.06.2026)

Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Ekwadorem w ramach grupy E na mundialu. Spotkanie rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 1:00 czasu polskiego. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

WKS – Ekwador: gdzie oglądać?

Wybrzeże Kości Słoniowej spotka się z Ekwadorem w meczu grupy E mistrzostw świata 2026. Największą nadzieją afrykańskiej drużyny jest 19-letni Yan Diomande z RB Lipsk. Skrzydłowy może być jednym z objawień turnieju. Słonie do tej pory trzykrotnie występowały na mundialach.

Z kolei Ekwadorczycy rozpoczynają swój piąty mundial w historii. Największy sukces reprezentacja La Tri odniosła w 2006 roku, kiedy dotarła do 1/8 finału. Drużyna prowadzona przez Sebastiana Beccacece również dysponuje solidną jakością. Liderami zespołu są Moises Caicedo z Chelsea, Willian Pacho z Paris Saint-Germain i Piero Hincapie z Arsenalu. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Wybrzeże Kości Słoniowej – Ekwador w telewizji i online.

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WKS – Ekwador: transmisja w TV

Rywalizację między Wybrzeżem Kości Słoniowej z Ekwadorem będzie można śledzić na żywo w telewizji. Mecz zostanie wyemitowany na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Starcie skomentują Krzysztof Lenarczyk oraz Dawid Sut.

WKS – Ekwador: stream online

Mecz Wybrzeże Kości Słoniowej – Ekwador będzie także transmitowany w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 1:00 czasu polskiego.

WKS – Ekwador: sonda

Kto wygra mecz? Wybrzeże Kości Słoniowej

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WKS – Ekwador: kursy bukmacherskie

WKS Ekwador 3.40 2.75 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2026 20:02

Kiedy odbędzie się mecz WKS – Ekwador? Spotkanie rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 1:00 czasu polskiego. Gdzie obejrzeć spotkanie WKS – Ekwador? Starcie będzie transmitowane na antenach TVP 2, TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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