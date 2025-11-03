Wisła Płock – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (03.11.2025)

Wisła – Pogoń: gdzie oglądać?
Wisła Płock podejmie Pogoń Szczecin w poniedziałkowym spotkaniu 14. kolejki PKO BB Ekstraklasy. Mecz zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ obie drużyny mają wiele do udowodnienia. Ostatnie tygodnie nie były dla Nafciarzy udane. Zespół Mariusza Misiury w sześciu poprzednich meczach zdobył tylko sześć punktów.
Pogoń pod wodzą Thomasa Thomasberga złapała wiatr w żagle. Portowcy są niepokonani od czterech spotkań, a na ich rozkładzie znalazły się m.in. Cracovia i Legia Warszawa. Drużyna ze Szczecina poprawiła organizację gry i skuteczność w ataku, dzięki czemu coraz śmielej spogląda w górne rejony tabeli. Przeczytaj naszą pełną zapowiedź na mecz Wisła Płock – Pogoń Szczecin.
Wisła – Pogoń: transmisja w TV
Mecz Wisła Płock – Pogoń Szczecin będzie dostępny na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację Nafciarzy z Portowcami skomentują Bartosz Gleń i Kamil Kosowski. Początek spotkania na stadionie im. Kazimierza Górskiego o godzinie 18:00.
Wisła – Pogoń: stream online
Poniedziałkowy mecz Wisły Płock z Pogonią Szczecin będzie również transmitowany w serwisie streamingowym CANAL+ online, w pakiecie Super Sport, w którym znajdują się wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy, Ligi Mistrzów oraz Premier League.
Wisła – Pogoń: sonda
Kto wygra spotkanie w Płocku?
- Wisła 33%
- Będzie remis 0%
- Pogoń 67%
6+ Votes
Wisła – Pogoń: kursy bukmacherskie
Spotkanie w Płocku rozpocznie się w poniedziałek (3 listopada) o godzinie 18:00.
