Wisła Płock – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (03.11.2025)

Wisła Płock zmierzy się na własnym stadionie z Pogonią Szczecin w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek (3 listopada) o godz. 18:00. Oba zespoły spotkają się po ponad dwóch latach.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Wisła – Pogoń: kursy bukmacherskie

Wisła Płock zmierzy się na własnym stadionie z Pogonią Szczecin w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz zaplanowano na poniedziałek, 3 listopada o godz. 18:00. Nafciarze przez długi czas utrzymywali się na pozycji lidera tabeli, jednak słabsza dyspozycja w ostatnich tygodniach sprawiła, że spadli na trzecie miejsce. W sześciu poprzednich spotkaniach zdobyli zaledwie sześć punktów, a jedyne zwycięstwo odnieśli w starciu z Bruk-Betem Termaliką.

Co ciekawe, drużyna Mariusza Misiury jest najlepiej punktującym zespołem w lidze i chce podtrzymać świetną serię. W Szczecinie również poprawiły się wyniki. Portowcy są niepokonani od czterech meczów, a pod wodzą Thomasa Thomasberga pokonali m.in. Cracovię i Legię Warszawa. Spotkanie w Płocku zapowiada się bardzo ciekawie, ale faworytem wydają się goście. Mój typ: wygrana Pogoni Szczecin.

Wisła – Pogoń: ostatnie wyniki

Nafciarze w poprzedniej kolejce ligowej zremisowali na wyjeździe z Radomiakiem Radom (1:1). Szóste trafienie w tym sezonie zanotował Łukasz Sekulski, który w październiku wrócił do gry po urazie zwichnięcia stawu obojczykowo-barkowego prawego. Wcześniej płocczanie pokonali Bruk-Bet Termalikę (3:1), zremisowali z Lechią Gdańsk (1:1) i GKS-em Katowice (1:1), a także odpadli z Pucharu Polski po porażce z katowickim GKS-em.

Z kolei Pogoń wyeliminowała Legię Warszawa z Pucharu Polski (2:1 po dogrywce), zapewniając sobie awans do 1/8 finału. W ostatnich tygodniach Portowcy pokonali również Cracovię (2:1), zremisowali z Lechem Poznań (2:2), wygrali z Piastem Gliwice (2:1), a porażkę ponieśli przy Łazienkowskiej z Legią (0:1).

Wisła – Pogoń: historia

W sezonie 2022/23 w Płocku górą byli piłkarze Pogoni Szczecin, którzy wygrali po dramatycznym meczu (1:0.) Zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry strzelił Wahan Biczachczjan, choć wcześniej rzut karny dla Portowców zmarnował Sebastian Kowalczyk. W Szczecinie padł remis (2:2), a goście z Płocka doprowadzili do wyrównania w 88. minucie. W pięciu ostatnich bezpośrednich meczach pomiędzy zespołami Wisła i Pogoń odniosły po dwa zwycięstwa, a jedno spotkanie zakończyło się remisem.

W ofercie bukmacherów kursy na wygraną Wisły Płock wynoszą około 2.30. Tymczasem triumf graczy Pogoni Szczecin zostało wycenione na poziomie mniej więcej 3.05. Remis to kurs oscylujący w granicach 3.40-3.45.

Wisła Płock Remis Pogoń Szczecin 2.30 3.40 3.05 2.24 3.45 2.98 2.30 3.45 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2025 07:37 .

Wisła – Pogoń: przewidywane składy

Wisła Płock Mariusz Misiura Pogoń Szczecin Thomas Thomasberg Rezerwowi 1 Stanislaw Pruszkowski 2 Kevin Custovic 3 Aleksandre Kalandadze 5 Bojan Nastic 6 Krystian Pomorski 8 Dani Pacheco 9 Giannis Niarchos 16 Fabian Hiszpanski 25 Nemanja Mijušković 30 Wiktor Nowak 66 Iban Salvador 4 Leo Borges 6 Jan Biegański 7 Musa Juwara 10 Adrian Przyborek 17 Jakub Lis 18 Paul Mukairu 31 Krzysztof Kamiński 61 Kacper Smoliński 99 Kacper Kostorz

Wisła – Pogoń: sonda

Kto wygra mecz? Wisła Płock

Remis

Pogoń Szczecin Wisła Płock 67%

Remis 0%

Pogoń Szczecin 33% 3+ Votes

Wisła – Pogoń: transmisja meczu

Mecz Wisła Płock – Pogoń Szczecin w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w poniedziałek (3 listopada) o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na żywo na antenie CANAL+ Sport 3 i usłudze CANAL+ online.

