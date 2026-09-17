Crystal Palace – Lech Poznań: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (17.09.2026)

Crystal Palace podejmie przed własną publicznością Lech Poznań w 1. kolejce Ligi Europy. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 17 września o godzinie 21:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w TV oraz online.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Crystal Palace – Lech Poznań: gdzie oglądać?

Lech Poznań jako mistrz Polski będzie grał w rozgrywkach Ligi Europy. Przygoda z fazą zasadniczą europejskich pucharów rozpocznie się już w czwartek. Na start podopieczni Nielsa Frederiksena zmierzą się z Crystal Palace, a więc triumfatorem Ligi Konferencji w poprzednim sezonie.

Porównując wyniku obu drużyn, lepiej na starcie sezonu radzi sobie Lech Poznań. Kolejorz odniósł trzy zwycięstwa w ostatnich pięciu meczach. Przegrali tylko jedno spotkanie w poprzedni weekend, musząc uznać wyższość Górnika Zabrze. Z kolei Crystal Palace ma na swoim koncie dwa zwycięstwa i trzy porażki w ostatnich pięciu meczach. Punkty zdobyli jedynie z Fulham, a wygraną odnotowali również z Middlesbrough w Carabao Cup.

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Crystal Palace – Lech Poznań: transmisja TV

Mecz Crystal Palace – Lech Poznań odbędzie się w czwartek, 17 września 2026 roku o godzinie 21:00. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz TV6.

Crystal Palace – Lech Poznań: transmisja online

Na żywo mecz Crystal Palace – Lech Poznań można obejrzeć również w internecie. Wystarczy dostęp do platformy Polsat Box Go. Zakładając konto u bukmachera STS z kodem promocyjnym GOALGO możesz odebrać voucher do Polsat Box Go na trzy miesiące za darmo.

Gdzie oglądać mecz Crystal Palace – Lech Poznań? Transmisja meczu Crystal Palace – Lech Poznań będzie dostępna w TV na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 i TV6 oraz w internecie w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Crystal Palace – Lech Poznań? Mecz Crystal Palace – Lech Poznań zostanie rozegrany w czwartek, 17 września 2026 roku o godzinie 21:00.

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