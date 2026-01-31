REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?
PKO BP Ekstraklasa wraca do gry po przerwie zimowej, a w 19. kolejce dojdzie do starcia Widzewa Łódź z Jagiellonią Białystok. Przed tą serią gier drużyna Czerwono-Biało-Czerwonych zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli, natomiast ekipa Dumy Podlasia plasuje się na wysokiej 3. pozycji w stawce. Dla obu zespołów będzie to ważny test formy na start ligowej wiosny. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim Widzewa Łódź już w sobotę, 31 stycznia o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV
Starcie w ramach 19. serii gier PKO BP Ekstraklasy będą transmitować dwa kanały telewizyjne – CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport – gdzie zawody skomentują odpowiednio Krzysztof Marciniak i Marcin Żewłakow oraz Jacek Laskowski i Robert Podoliński.
Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok: stream online
Mecz pomiędzy Widzewem Łódź a Jagiellonią Białystok możesz śledzić za pośrednictwem internetu. Dzisiejszą potyczkę obejrzysz bowiem w usłudze streamingowej CANAL+ online.
