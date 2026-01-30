Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Ten pojedynek można określić mianem hitu 19. kolejki. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim Widzewa Łódź już w najbliższą sobotę, czyli 31 stycznia, o godzinie 17:30.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

Widzew Łódź zmierzy się z Jagiellonią Białystok w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy, która wraca do gry po zimowej przerwie. Przed tą serią gier ekipa Czerwono-Biało-Czerwonych z dorobkiem 20 punktów zajmuje 15. miejsce w tabeli, natomiast drużyna Dumy Podlasia plasuje się wyżej, a mianowicie na 3. pozycji w stawce, mając na swoim koncie 29 oczek.

Warto dodać, że klub z województwa łódzkiego jest bardzo aktywny w styczniowym oknie transferowym, wydając na wzmocnienia ponad 10 milionów euro. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim Widzewa Łódź już w najbliższą sobotę, 31 stycznia o godzinie 17:30.

Widzew nie oszczędza na budowie drużyny i zimą poczynił kilka poważnych inwestycji, jednak lepiej zgranym zespołem pozostaje Jagiellonia. Dlatego w tym pojedynku stawiam na zwycięstwo przyjezdnych z Białegostoku. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.

Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed meczem Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok jest korzystniejsza po stronie gości, choć gospodarze także nie mierzą się z plagą kontuzji. W ekipie Igora Jovićevicia zabraknie tylko dwóch zawodników – Angela Baeny oraz Szymona Czyża. Natomiast zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca powinien przyjechać do Łodzi w najsilniejszym składzie, ponieważ nie ma żadnych informacji o ewentualnych absencjach.

Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Obie drużyny w przerwie zimowej rozgrywały spotkania towarzyskie, przygotowując się do rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy. Widzew Łódź w dwóch ostatnich sparingach zremisował 1:1 z Zagłębiem Lubin i pokonał Banik Ostrawa 3:2. Z kolei Jagiellonia Białystok pewnie wygrała 3:0 z FK Cukaricki oraz zanotowała remis 1:1 w pojedynku z CSKA 1948 Sofia.

Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok, historia

Ostatnie bezpośrednie starcia Widzewa z Jagiellonią wyraźnie przemawiają na korzyść zespołu z Podlasia. W pięciu poprzednich meczach ekipa z Białegostoku odniosła bowiem aż cztery zwycięstwa, a tylko raz górą była drużyna z Łodzi. Co ciekawe, w tym okresie nie padł ani jeden remis, co może zapowiadać następne rozstrzygnięcie bez podziału punktów.

Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy poważnie wzmocnili skład podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi mniej więcej 2.50, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to około 2.70, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Widzew: Kikolski – Krajewski, Andreou, Żyro, Christopher Cheng – Bukari, Shehu, Lerager, Pawłowski – Zeqiri, Bergier

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Stojinović, Vital, Wdowik – Flach, Romanczuk, Drachal – Pozo, Imaz – Pululu

Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Pojedynek między Widzewem Łódź a Jagiellonią Białystok będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport, a także w serwisach streamingowych CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim Widzewa Łódź już w nadchodzącą sobotę, czyli 31 stycznia, o godzinie 17:30.

