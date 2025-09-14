Widzew Łódź – Arka Gdynia, gdzie oglądać?
W 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do starcia drużyn, które nie najlepiej wyglądają na początku nowej kampanii – Widzew Łódź podejmie na własnym stadionie Arkę Gdynia. Przed tą serią gier gospodarze z dorobkiem 7 punktów plasują się na 14. miejscu w tabeli, a goście mają o jedno oczko więcej i zajmują 12. pozycję. Warto podkreślić, że łodzianie znacząco wzmocnili skład, pozyskując m.in. Andiego Zeqiriego oraz Mariusza Fornalczyka. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj (niedziela, 14 września) o godzinie 17:30.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Widzew Łódź – Arka Gdynia.
Widzew Łódź – Arka Gdynia, transmisja w TV
Pojedynek w ramach 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy, podobnie jak wszystkie inne, oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Dzisiejsze spotkanie zostanie bowiem wyemitowane z polskim komentarzem na następujących kanałach telewizyjnych – CANAL+ Sport 3 (Robert Skrzyński, Adam Szała) oraz TVP Sport (Jacek Laskowski, Robert Podoliński).
tabela PKO BP Ekstraklasy
Widzew Łódź – Arka Gdynia, transmisja online
Jeśli chcesz obejrzeć mecz między Widzewem Łódź a Arką Gdynia za pośrednictwem internetu, to możesz wykupić abonament do platformy CANAL+ online lub skorzystać z darmowego serwisu streamingowego tvpsport.pl. W obu przypadkach spotkanie można odtworzyć w aplikacji, która jest dostępna na wszystkie urządzenia, w tym na telewizory.
Widzew Łódź – Arka Gdynia, sonda
Kto wygra?
- Widzew 50%
- Padnie remis 0%
- Arka 50%
4+ Votes
Widzew Łódź – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie
Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy poważnie wzmocnili swój skład przed sezonem 2025/2026. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi około 1.70, typ na zwycięstwo Arki Gdynia to mniej więcej 4.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego pakietu powitalnego.
Mecz będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport 3 i TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (14 września) o godzinie 17:30.
