Widzew Łódź – Arka Gdynia, gdzie oglądać?

W 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do starcia drużyn, które nie najlepiej wyglądają na początku nowej kampanii – Widzew Łódź podejmie na własnym stadionie Arkę Gdynia. Przed tą serią gier gospodarze z dorobkiem 7 punktów plasują się na 14. miejscu w tabeli, a goście mają o jedno oczko więcej i zajmują 12. pozycję. Warto podkreślić, że łodzianie znacząco wzmocnili skład, pozyskując m.in. Andiego Zeqiriego oraz Mariusza Fornalczyka. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj (niedziela, 14 września) o godzinie 17:30.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Widzew Łódź – Arka Gdynia.

Widzew Łódź – Arka Gdynia, transmisja w TV

Pojedynek w ramach 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy, podobnie jak wszystkie inne, oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Dzisiejsze spotkanie zostanie bowiem wyemitowane z polskim komentarzem na następujących kanałach telewizyjnych – CANAL+ Sport 3 (Robert Skrzyński, Adam Szała) oraz TVP Sport (Jacek Laskowski, Robert Podoliński).

Widzew Łódź – Arka Gdynia, transmisja online

Jeśli chcesz obejrzeć mecz między Widzewem Łódź a Arką Gdynia za pośrednictwem internetu, to możesz wykupić abonament do platformy CANAL+ online lub skorzystać z darmowego serwisu streamingowego tvpsport.pl. W obu przypadkach spotkanie można odtworzyć w aplikacji, która jest dostępna na wszystkie urządzenia, w tym na telewizory.

Widzew Łódź – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy poważnie wzmocnili swój skład przed sezonem 2025/2026. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi około 1.70, typ na zwycięstwo Arki Gdynia to mniej więcej 4.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego pakietu powitalnego.

Widzew Łódź Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2025 14:19 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Widzew Łódź – Arka Gdynia? Mecz będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport 3 i TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Widzew Łódź – Arka Gdynia? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (14 września) o godzinie 17:30.

