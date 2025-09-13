Widzew Łódź – Arka Gdynia: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Oba zespoły pokazują się ze słabej strony na starcie nowego sezonu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim Widzewa Łódź już w najbliższą niedzielę, 14 września o godzinie 17:30.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew Łódź – Arka Gdynia, typy i przewidywania

W 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do starcia dwóch drużyn, które nie najlepiej rozpoczęły nową kampanię naszej ligi – Widzew Łódź podejmie przed własną publicznością Arkę Gdynia. Gospodarze z dorobkiem 7 punktów zajmują 14. miejsce w tabeli, natomiast ekipa z Trójmiasta zgromadziła dotąd 8 oczek i plasuje się na 12. pozycji.

Warto podkreślić, że łodzianie podczas minionego letniego okienka transferowego znacząco wzmocnili swój skład, sięgając m.in. po Andiego Zeqiriego oraz Mariusza Fornalczyka, co ma pomóc im w poprawie wyników. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim Widzewa Łódź już w najbliższą niedzielę, czyli 14 września, o godzinie 17:30.

W poprzednich dwóch spotkaniach pomiędzy Widzewem Łódź a Arką Gdynia oba zespoły zdobywały bramkę. Według nas podobnie może być również jutrzejszego wieczoru. Dlatego umieszczamy taki zakład na kuponie. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Widzew Łódź – Arka Gdynia, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do najbliższego spotkania osłabieni brakiem trzech zawodników – kontuzjowani pozostają Samuel Kozlovsky oraz Peter Therkildsen, a dodatkowo Sebastian Bergier będzie pauzował za czerwoną kartkę. Podobne problemy mają goście, gdzie z powodu urazów zabraknie Dawida Abramowicza i Dawida Gojnego. Zatem oba zespoły będą musiały radzić sobie bez bardzo ważnych piłkarzy, głównie z formacji defensywnej.

Kontuzje i zawieszenia Widzew Łódź Zawodnik Powrót Peter Therkildsen Uraz ścięgna udowego Niepewny Samuel Kozlovsky Uraz uda Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Arka Gdynia Zawodnik Powrót Gojny Dawid Uraz mięśnia Początek października 2025

Widzew Łódź – Arka Gdynia, ostatnie wyniki

Widzew Łódź nie może ostatnio złapać odpowiedniego rytmu – drużyna z Piłsudskiego przegrała dwa kolejne spotkania w PKO BP Ekstraklasie, oba w identycznym stosunku 1:2, najpierw z Pogonią Szczecin, a następnie z Lechem Poznań. Z kolei Arka Gdynia zanotowała mieszane wyniki – po minimalnej porażce 0:1 w derbach Trójmiasta z Lechią Gdańsk, szybko się odbiła, pokonując u siebie Wisłę Płock 1:0.

Widzew Łódź – Arka Gdynia, historia

Historia ostatnich bezpośrednich starć Widzewa Łódź z Arką Gdynia pokazuje dość wyrównaną rywalizację. Mianociwice, w pięciu poprzednich meczach dwukrotnie górą była ekipa z województwa pomorskiego, raz triumfował zespół z Serca Łodzi, a dwa spotkania kończyły się podziałem punktów. Przytoczone statystyki wskazują więc na brak wyraźnego dominatora, co tylko dodaje smaku nadchodzącej konfrontacji.

Widzew Łódź – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy poważnie wzmocnili swój skład przed sezonem 2025/2026. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi około 1.70, typ na zwycięstwo Arki Gdynia to mniej więcej 4.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego pakietu powitalnego.

Widzew Łódź Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2025 15:10 .

Widzew Łódź – Arka Gdynia, przewidywane składy

Widzew Łódź Patryk Czubak Arka Gdynia Dawid Szwarga Widzew Łódź Patryk Czubak 4-3-3 Przewidywany skład 98 Kikolski 91 Krajewski 4 Żyro 14 Visus 13 Gallapeni 10 Alvarez 55 Czyż 6 Shehu 77 Baena 7 Fornalczyk 19 Pawłowski 27 Oliveira 99 Espiau 11 Kocyla 8 Sidibe 10 Nguiamba 37 Kerk 23 Hermoso 18 Celestine 29 Marcjanik 2 Navarro 77 Weglarz 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Arka Gdynia Dawid Szwarga Rezerwowi 1 Rafał Gikiewicz 5 Stelios Andreou 8 Tonio Teklic 18 Lindon Selahi 20 Antoni Klukowski 24 Polydefkis Volanakis 25 Marek Hanousek 33 Jan Krzywanski 43 Leon Madej 57 Samuel Akere 78 Kamil Cybulski 99 Sebastian Bergier 1 Jedrzej Grobelny 4 Dominick Zator 6 Luis Perea 7 Szymon Sobczak 9 Tornike Gaprindashvili 14 Hide Vitalucci 17 Marcel Predenkiewicz 22 Diego Percan 32 Przemyslaw Stolc 33 Dawid Abramowicz 35 Kamil Jakubczyk

Widzew Łódź – Arka Gdynia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Widzewa

remisem

zwycięstwem Arki zwycięstwem Widzewa 50%

remisem 0%

zwycięstwem Arki 50% 2+ Votes

Widzew Łódź – Arka Gdynia, transmisja meczu

Potyczka między Widzewem Łódź a Arką Gdynia będzie transmitowana w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i TVP Sport oraz w serwisie CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim Widzewa Łódź już w najbliższą niedzielę, 14 września o godzinie 17:30. Na sędziego głównego jutrzejszego spotkania wyznaczono Damiana Sylwestrzaka.

