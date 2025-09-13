Widzew Łódź – Arka Gdynia, typy i przewidywania
W 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do starcia dwóch drużyn, które nie najlepiej rozpoczęły nową kampanię naszej ligi – Widzew Łódź podejmie przed własną publicznością Arkę Gdynia. Gospodarze z dorobkiem 7 punktów zajmują 14. miejsce w tabeli, natomiast ekipa z Trójmiasta zgromadziła dotąd 8 oczek i plasuje się na 12. pozycji.
Warto podkreślić, że łodzianie podczas minionego letniego okienka transferowego znacząco wzmocnili swój skład, sięgając m.in. po Andiego Zeqiriego oraz Mariusza Fornalczyka, co ma pomóc im w poprawie wyników. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim Widzewa Łódź już w najbliższą niedzielę, czyli 14 września, o godzinie 17:30.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
W poprzednich dwóch spotkaniach pomiędzy Widzewem Łódź a Arką Gdynia oba zespoły zdobywały bramkę. Według nas podobnie może być również jutrzejszego wieczoru. Dlatego umieszczamy taki zakład na kuponie. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Widzew Łódź – Arka Gdynia, sytuacja kadrowa
Gospodarze przystąpią do najbliższego spotkania osłabieni brakiem trzech zawodników – kontuzjowani pozostają Samuel Kozlovsky oraz Peter Therkildsen, a dodatkowo Sebastian Bergier będzie pauzował za czerwoną kartkę. Podobne problemy mają goście, gdzie z powodu urazów zabraknie Dawida Abramowicza i Dawida Gojnego. Zatem oba zespoły będą musiały radzić sobie bez bardzo ważnych piłkarzy, głównie z formacji defensywnej.
Peter Therkildsen
Uraz ścięgna udowego
Niepewny
Samuel Kozlovsky
Uraz uda
Niepewny
Gojny Dawid
Uraz mięśnia
Początek października 2025
Widzew Łódź – Arka Gdynia, ostatnie wyniki
Widzew Łódź nie może ostatnio złapać odpowiedniego rytmu – drużyna z Piłsudskiego przegrała dwa kolejne spotkania w PKO BP Ekstraklasie, oba w identycznym stosunku 1:2, najpierw z Pogonią Szczecin, a następnie z Lechem Poznań. Z kolei Arka Gdynia zanotowała mieszane wyniki – po minimalnej porażce 0:1 w derbach Trójmiasta z Lechią Gdańsk, szybko się odbiła, pokonując u siebie Wisłę Płock 1:0.
Widzew Łódź – Arka Gdynia, historia
Historia ostatnich bezpośrednich starć Widzewa Łódź z Arką Gdynia pokazuje dość wyrównaną rywalizację. Mianociwice, w pięciu poprzednich meczach dwukrotnie górą była ekipa z województwa pomorskiego, raz triumfował zespół z Serca Łodzi, a dwa spotkania kończyły się podziałem punktów. Przytoczone statystyki wskazują więc na brak wyraźnego dominatora, co tylko dodaje smaku nadchodzącej konfrontacji.
Widzew Łódź – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie
Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy poważnie wzmocnili swój skład przed sezonem 2025/2026. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi około 1.70, typ na zwycięstwo Arki Gdynia to mniej więcej 4.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego pakietu powitalnego.
Widzew Łódź – Arka Gdynia, przewidywane składy
|1Rafał Gikiewicz
|5Stelios Andreou
|8Tonio Teklic
|18Lindon Selahi
|20Antoni Klukowski
|24Polydefkis Volanakis
|25Marek Hanousek
|33Jan Krzywanski
|43Leon Madej
|57Samuel Akere
|78Kamil Cybulski
|99Sebastian Bergier
|1Jedrzej Grobelny
|4Dominick Zator
|6Luis Perea
|7Szymon Sobczak
|9Tornike Gaprindashvili
|14Hide Vitalucci
|17Marcel Predenkiewicz
|22Diego Percan
|32Przemyslaw Stolc
|33Dawid Abramowicz
|35Kamil Jakubczyk
Widzew Łódź – Arka Gdynia, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Widzewa 50%
- remisem 0%
- zwycięstwem Arki 50%
2+ Votes
Widzew Łódź – Arka Gdynia, transmisja meczu
Potyczka między Widzewem Łódź a Arką Gdynia będzie transmitowana w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i TVP Sport oraz w serwisie CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim Widzewa Łódź już w najbliższą niedzielę, 14 września o godzinie 17:30. Na sędziego głównego jutrzejszego spotkania wyznaczono Damiana Sylwestrzaka.
Reklama
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.