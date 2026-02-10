West Ham – Manchester United: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (10 lutego) mecz 26. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

West Ham – Manchester United, gdzie oglądać?

W 26. kolejce Premier League zaplanowano mecz West Ham – Manchester United. Kibice klubu z siedzibą na Old Trafford wyczekują wygranej na stadionie w Londynie. Wtorkowe zwycięstwo byłoby już piątym z rzędu po stronie Czerwonych Diabłów. Plany faworytowi zamierzają popsuć gospodarze, którzy chcą podtrzymać dobrą formę z ostatnich kolejek. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu West Ham – Manchester United

West Ham – Manchester United, transmisja w TV

Spotkanie West Ham – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Maciej Łuczak.

West Ham – Manchester United, transmisja online

Mecz 26. kolejki Premier League z udziałem West Hamu i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

West Ham – Manchester United, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester United. Kurs na takie zdarzenie to 1.76, przy współczynniku 4.40 na wygraną West Hamu. Remis wyceniono kursem 4.30.

West Ham Manchester United 4.70 4.30 1.69 Odds are subject to change. Last updated 10 lutego 2026 22:06

Gdzie oglądać mecz West Ham – Manchester United? Spotkanie West Ham – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz West Ham – Manchester United? Mecz odbędzie się już we wtorek (10 lutego) o godzinie 21:15.

