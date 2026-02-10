West Ham – Manchester United, gdzie oglądać?
W 26. kolejce Premier League zaplanowano mecz West Ham – Manchester United. Kibice klubu z siedzibą na Old Trafford wyczekują wygranej na stadionie w Londynie. Wtorkowe zwycięstwo byłoby już piątym z rzędu po stronie Czerwonych Diabłów. Plany faworytowi zamierzają popsuć gospodarze, którzy chcą podtrzymać dobrą formę z ostatnich kolejek. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu West Ham – Manchester United
West Ham – Manchester United, transmisja w TV
Spotkanie West Ham – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Maciej Łuczak.
West Ham – Manchester United, transmisja online
Mecz 26. kolejki Premier League z udziałem West Hamu i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
West Ham – Manchester United, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana West Hamu
- Remis
- Wygrana Manchesteru United
0 Votes
West Ham – Manchester United, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester United. Kurs na takie zdarzenie to 1.76, przy współczynniku 4.40 na wygraną West Hamu. Remis wyceniono kursem 4.30.
Mecz odbędzie się już we wtorek (10 lutego) o godzinie 21:15.
