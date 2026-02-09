West Ham United – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (10.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

West Ham – Manchester United: typy bukmacherskie

W 26. kolejce Premier League zagrają zespoły, które plasują się w ścisłej ligowej czołówce za okres pięciu ostatnich spotkań. West Ham i Manchester United imponują formą, więc w stolicy Anglii powinniśmy teoretycznie zobaczyć prawdziwe widowisko. Czy tak będzie? Obie ekipy potrzebują przede wszystkim punktów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć to z atrakcyjnym futbolem. Mój typ: obie drużyny strzelą.

West Ham – Manchester United: ostatnie wyniki

Piłkarze West Hamu przebyli długą drogę w ostatnich tygodniach. Młoty są coraz bliżej wydostania się ze strefy spadkowej. Jeszcze niedawno wydawało się, że londyńczycy mogą nie zdołać zrealizować tego zadania. Aktualnie wydaje się ono kwestią czasu. Nuno Espirito Santo i jego zawodnicy wygrali trzy z pięciu poprzednich meczów w Premier League. Niedawno ograli 2:0 Burnley.

Odrodzenie przeżywa również Manchester United. Seria czterech zwycięstw zaczęła się od wygranych 2:0 derbów Manchesteru. Zwycięska passa trwa już cztery spotkania. To zasługa między innymi niedawnego sukcesu z Tottenhamem. Czerwone Diabły ograły londyńczyków 2:0.

West Ham – Manchester United: historia

Pierwsze bezpośrednie starcie w tym sezonie miało miejsce na Old Trafford. Wielu kibiców Manchesteru United zaczęło już wstępną celebrację zwycięstwa. Tymczasem spotkanie zakończyło się remisem, po tym jak West Ham w 83. minucie zdobył bramkę wyrównująca na 1:1.

West Ham – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Manchester United, czego dowodzi kurs 1.75, przy współczynniku rzędu 4.25 na sukces West Hamu. Podobnie prezentuje się kurs na remis.

West Ham – Manchester United: kto wygra?

West Ham – Manchester United: przewidywane składy

West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Soucek, Potts; Bowen, M. Fernandes, Summerville; Castellanos

Manchester United: Lammens; Dalot, Martinez, Maguire, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, B. Fernandes, Mbeumo; Cunha

West Ham – Manchester United: transmisja meczu

Mecz West Ham – Manchester United odbędzie się we wtorek (10 lutego) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

