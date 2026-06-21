Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka: gdzie oglądać?
Urugwaj zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka w meczu 2. kolejki grupy H mistrzostw świata 2026. Choć sytuacja w tabeli jest bardzo wyrównana i wszystkie zespoły mają po jednym punkcie, faworytem pozostaje reprezentacja z Ameryki Południowej, dysponująca większym potencjałem kadrowym. Jeśli afrykańska drużyna chce sprawić kolejną niespodziankę, Vozinha będzie musiał ponownie wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Początek tej rywalizacji w poniedziałek, 22 czerwca o godzinie 00:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć ten pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka.
Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka: transmisja w TV
Pojedynek między Urugwajczykami a Kabowerdeńczykami znajdziesz w tradycyjnej telewizji – na kanałach TVP 2 oraz TVP Sport. Zawody skomentują Frank Dzieniecki i Adam Burek.
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Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka: stream online
Spotkanie w ramach 2. kolejki fazy grupowej tegorocznego mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka: kursy bukmacherskie
Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka: pytania i odpowiedzi
Ten ciekawy mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Początek tej rywalizacji już w poniedziałek (22 czerwca) o godzinie 00:00.
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