Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Faworytem tego starcia jest drużyna z Ameryki Południowej. Pierwszy gwizdek wybrzmi w tej potyczce już jutro o godzinie 00:00.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka: gdzie oglądać?

Urugwaj zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka w meczu 2. kolejki grupy H mistrzostw świata 2026. Choć sytuacja w tabeli jest bardzo wyrównana i wszystkie zespoły mają po jednym punkcie, faworytem pozostaje reprezentacja z Ameryki Południowej, dysponująca większym potencjałem kadrowym. Jeśli afrykańska drużyna chce sprawić kolejną niespodziankę, Vozinha będzie musiał ponownie wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Początek tej rywalizacji w poniedziałek, 22 czerwca o godzinie 00:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć ten pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka.

Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka: transmisja w TV

Pojedynek między Urugwajczykami a Kabowerdeńczykami znajdziesz w tradycyjnej telewizji – na kanałach TVP 2 oraz TVP Sport. Zawody skomentują Frank Dzieniecki i Adam Burek.

Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka: stream online

Spotkanie w ramach 2. kolejki fazy grupowej tegorocznego mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka: kursy bukmacherskie

Urugwaj Republika Zielonego Przylądka Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2026 21:04

Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka? Ten ciekawy mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Urugwaj – Rep. Zielonego Przylądka? Początek tej rywalizacji już w poniedziałek (22 czerwca) o godzinie 00:00.

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