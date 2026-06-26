Urugwaj – Hiszpania: gdzie oglądać?
Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią w interesującym spotkaniu 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Zespół z Ameryki Południowej ma na koncie 2 punkty i zajmuje 2. miejsce w tabeli grupy H, zaś ekipa z Europy z 4 oczkami jest liderem. Urugwajczycy muszą sięgnąć po zwycięstwo, jeśli chcą awansować bez oglądania się na inne wyniki. Potyczka zapowiada się więc jako bezpośrednia walka o wysoką stawkę. Początek tej rywalizacji w sobotę, 27 czerwca o godzinie 02:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć ten pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Urugwaj – Hiszpania.
Urugwaj – Hiszpania: transmisja w TV
Interesujący pojedynek pomiędzy Urugwajczykami a Hiszpanami znajdziesz na kanale telewizyjnym TVP 1. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Maciej Iwański i Dariusz Dudek.
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Urugwaj – Hiszpania: stream online
Spotkanie w ramach 3. serii gier fazy grupowej tegorocznego mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
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Urugwaj – Hiszpania: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1.
Początek rywalizacji już w sobotę (27 czerwca) o godzinie 02:00.
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