Urugwaj – Hiszpania: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy ekipa z Ameryki Południowej sprawi niespodziankę? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym pojedynku już jutro o godzinie 02:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pedri i Luis de la Fuente

Urugwaj – Hiszpania: gdzie oglądać?

Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią w interesującym spotkaniu 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Zespół z Ameryki Południowej ma na koncie 2 punkty i zajmuje 2. miejsce w tabeli grupy H, zaś ekipa z Europy z 4 oczkami jest liderem. Urugwajczycy muszą sięgnąć po zwycięstwo, jeśli chcą awansować bez oglądania się na inne wyniki. Potyczka zapowiada się więc jako bezpośrednia walka o wysoką stawkę. Początek tej rywalizacji w sobotę, 27 czerwca o godzinie 02:00. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć ten pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Urugwaj – Hiszpania.

Urugwaj – Hiszpania: transmisja w TV

Interesujący pojedynek pomiędzy Urugwajczykami a Hiszpanami znajdziesz na kanale telewizyjnym TVP 1. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Maciej Iwański i Dariusz Dudek.

Urugwaj – Hiszpania: stream online

Spotkanie w ramach 3. serii gier fazy grupowej tegorocznego mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Urugwaj – Hiszpania: kursy bukmacherskie

Urugwaj Hiszpania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 21:00

Urugwaj – Hiszpania: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Urugwaj – Hiszpania? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1. Kiedy odbędzie się mecz Urugwaj – Hiszpania? Początek rywalizacji już w sobotę (27 czerwca) o godzinie 02:00.





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