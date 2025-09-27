W zaplanowanym na sobotę 27 września meczu Tottenham Hotspur podejmie Wolverhampton Wanderers. Transmisja TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Cristian Romero

Tottenham – Wolverhampton, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 6. kolejki rozgrywek Premier League zakończy rywalizacja w Londynie, gdzie Tottenham podejmie Wolverhampton. Będzie to mecz z udziałem zespołu plasującego się na ligowym podium, z potencjalnym spadkowiczem z angielskiej elity.

Zapowiedź meczu: Tottenham Hotspur – Wolverhampton Wanderers

Piłkarze Tottenhamu dali się już pokonać w sezonie 2025/2026. Druga porażka na tak wczesnym etapie rozgrywek oddaliłaby gospodarzy od ligowej czołówki, czego nikt w Londynie nie chce. Stąd po stronie Spurs może nastąpić duża mobilizacja do pokonania w teorii znacznie słabszego przeciwnika.

Tottenham – Wolverhampton, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Wolverhampton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

Tottenham – Wolverhampton, transmisja online

Nadchodzący mecz będzie można śledzić także w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.

Tottenham – Wolverhampton, kto wygra?

Tottenham – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów bezsprzecznym faworytem sobotniego starcia jest Tottenham. Jeśli rozważasz typ na wygraną Spurs, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.57 W przypadku zwycięstwa Wolverhampton zarobić można dużo więcej, ponieważ kurs sięga nawet 6.10. Współczynnik na zdarzenie zakładające podział punktów w Londynie to 4.63.

Tottenham Wolverhampton 1.58 4.40 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2025 08:57 .

