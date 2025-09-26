Tottenham Hotspur – Wolverhampton Wanderers: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

Tottenham – Wolverhampton: typy bukmacherskie
Mecz Tottenham – Wolverhampton to konfrontacja klubów ze skrajnie różnych rejonów tabeli Premier League. Gospodarze są na najniższym stopniu podium, za bijącymi się o mistrzostwo Arsenalem i Liverpoolem. Z kolei zespół gości może być na poważnie zaangażowany w walkę o utrzymanie w angielskiej elicie. Taka sytuacja jasno wskazuje faworyta sobotniej potyczki. Mój typ: wygrana Tottenhamu.
Tottenham – Wolverhampton: ostatnie wyniki
Kilka ostatnich meczów było udanych dla zawodników Tottenhamu. Pokazali się oni z dobrej strony w rozgrywkach pucharowych i to nie tylko krajowych. Thomas Frank poprowadził drużynę do zwycięstwa 1:0 z Villarrealem w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Z kolei w Premier League Tottenham zremisował 2:2 z Brighton.
Gracze Wolverhampton awansowali niedawno do 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. W drodze do tego etapu wyeliminowali oni dwóch przedstawicieli Premier League. Tym bardziej dziwić może fakt, że Wolverhampton pozostaje jednym z dwóch zespołów, który nie wygrał żadnego spotkania w tym sezonie ligowym. W minionej kolejce lepsze okazało się Leeds United (porażka 1:3).
Tottenham – Wolverhampton: historia
Tottenham to zespół pretendujący do rywalizacji o miejsce dające prawo gry w Lidze Mistrzów. Znacznie niżej oceniane są możliwości sportowe Wolverhampton. To jednak ten zespół ma w ostatnich latach znacznie korzystniejszy bilans meczów bezpośrednich. Popularne Wilki pokonały Tottenham w czterech z pięciu poprzednich meczów. Londyńczycy nie dali się pokonać jedynie w grudniu ubiegłego roku, kiedy to w stolicy Anglii padł remis 2:2.
Tottenham – Wolverhampton: kursy bukmacherskie
Sobotnie spotkanie w Londynie ma wyraźnego faworyta i jest nim Tottenham. Wygraną miejscowych można postawić po kursie 1.52. Z kolei współczynnik na sukces Wolverhampton sięga nawet 5.85. Sam remis należałoby już uznać za niespodziankę, a słowa te potwierdza kurs 4.55 na podział punktów.
Tottenham – Wolverhampton: kto wygra?
Tottenham – Wolverhampton: przewidywane składy
Tottenham – Wolverhampton: transmisja meczu
Mecz Tottenham – Wolverhampton odbędzie się w sobotę (27 września) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online. Pakiet Super Sport z dostępem do spotkań Premier League jest do zakupu w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
