Tottenham Hotspur – Wolverhampton Wanderers: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

21:10, 26. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers: typy i kursy na mecz 6. kolejki Premier League. Sprawdź zapowiedź tego starcia.

Rodrigo Bentancur
PressFocus Na zdjęciu: Rodrigo Bentancur

Tottenham – Wolverhampton: typy bukmacherskie

Mecz Tottenham Wolverhampton to konfrontacja klubów ze skrajnie różnych rejonów tabeli Premier League. Gospodarze są na najniższym stopniu podium, za bijącymi się o mistrzostwo Arsenalem i Liverpoolem. Z kolei zespół gości może być na poważnie zaangażowany w walkę o utrzymanie w angielskiej elicie. Taka sytuacja jasno wskazuje faworyta sobotniej potyczki. Mój typ: wygrana Tottenhamu.

Superbet
1,52
Wygrana Tottenhamu
*Kursy z 26.09.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Tottenham – Wolverhampton: ostatnie wyniki

Kilka ostatnich meczów było udanych dla zawodników Tottenhamu. Pokazali się oni z dobrej strony w rozgrywkach pucharowych i to nie tylko krajowych. Thomas Frank poprowadził drużynę do zwycięstwa 1:0 z Villarrealem w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Z kolei w Premier League Tottenham zremisował 2:2 z Brighton.

Gracze Wolverhampton awansowali niedawno do 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. W drodze do tego etapu wyeliminowali oni dwóch przedstawicieli Premier League. Tym bardziej dziwić może fakt, że Wolverhampton pozostaje jednym z dwóch zespołów, który nie wygrał żadnego spotkania w tym sezonie ligowym. W minionej kolejce lepsze okazało się Leeds United (porażka 1:3).

Tottenham – Wolverhampton: historia

Tottenham to zespół pretendujący do rywalizacji o miejsce dające prawo gry w Lidze Mistrzów. Znacznie niżej oceniane są możliwości sportowe Wolverhampton. To jednak ten zespół ma w ostatnich latach znacznie korzystniejszy bilans meczów bezpośrednich. Popularne Wilki pokonały Tottenham w czterech z pięciu poprzednich meczów. Londyńczycy nie dali się pokonać jedynie w grudniu ubiegłego roku, kiedy to w stolicy Anglii padł remis 2:2.

Tottenham – Wolverhampton: kursy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie w Londynie ma wyraźnego faworyta i jest nim Tottenham. Wygraną miejscowych można postawić po kursie 1.52. Z kolei współczynnik na sukces Wolverhampton sięga nawet 5.85. Sam remis należałoby już uznać za niespodziankę, a słowa te potwierdza kurs 4.55 na podział punktów.

Tottenham
Remis
Wolverhampton
1.50
4.40
6.00
1.53
4.55
5.65
1.48
4.40
5.90
1.45
4.35
5.90
1.53
4.55
6.00
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2025 21:09.

Tottenham – Wolverhampton: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Tottenhamu
  • Remis
  • Wygrana Wolverhampton
  • Wygrana Tottenhamu
  • Remis
  • Wygrana Wolverhampton

0 Votes

Tottenham – Wolverhampton: przewidywane składy

Tottenham – Wolverhampton: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Wolverhampton odbędzie się w sobotę (27 września) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online. Pakiet Super Sport z dostępem do spotkań Premier League jest do zakupu w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

