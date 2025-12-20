Tottenham Hotspur – Liverpool FC: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (20.12.2025)

Tottenham Hotspur - Liverpool: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (20 grudnia) mecz 17. kolejki Premier League.

Tottenham – Liverpool, gdzie oglądać?

W 17. kolejce Premier League do miana hitu kolejki pretenduje spotkanie z udziałem angielskich gigantów, czyli mecz Tottenham – Liverpool. Londyńczykom brakuje nie tylko zwycięstwa z przeciwnikiem tego kalibru, ale w ogóle zwycięstw. Stąd The Reds mogą czuć się faworytem w stolicy Anglii. Wobec kłopotów z formą przyjezdnych nikt nie traktuje tego scenariusza jako pewnik, co tylko potęguje emocje przed sobotnim pojedynkiem. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Liverpool

Tottenham – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Tottenham – Liverpool, transmisja online

Mecz 17. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Tottenham – Liverpool, kto wygra?

Tottenham – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się zaciętego meczu, z minimalnym wskazaniem na Chelsea jako faworyta (kurs 2.57). Współczynnik na sukces Newcastle to natomiast 2.77. Remis można zagrać po kursie 3.50.

Tottenham Liverpool FC 3.55 3.70 2.10 Odds are subject to change. Last updated 20 grudnia 2025 16:20

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Liverpool? Starcie Tottenham – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Liverpool? Mecz odbędzie się już w sobotę (20 grudnia) o godzinie 18:30.

