Tottenham Hotspur – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (20.12.2025)

W 17. kolejce Premier League na największy hit tej serii gier wygląda konfrontacja w Londynie na Tottenham Hotspur Stadium. To tam miejscowy Tottenham podejmie broniący tytułu mistrzowskiego Liverpool. Miejsce w tabeli obu drużyn nie oddaje ich możliwości i ambicji. W trudniejszej sytuacji są z gospodarze, którzy w razie zwycięstwa zbliżą się do The Reds na dystans jednego punktu. Czy to im się uda? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Tottenham – Liverpool: ostatnie wyniki

Piłkarze Tottenhamu nie rozpieszczają swoich kibiców w okresie przedświątecznym. Spurs punktują bowiem w ostatnich tygodniach ze średnią poniżej punktu na mecz. Londyńczycy w pięciu poprzednich spotkaniach ligowych pokonali jedynie Brentford (2:0). Zawodnicy Thomasa Franka nie radzą sobie nie tylko z potentatami jak Arsenal (1:4), ale też Nottingham Forest (0:3), które broni się przed spadkiem z angielskiej elity.

W identycznym stosunku bramkowym z Nottingham Forest poległ Liverpool (0:3). Różnica polega jednak na tym, że The Reds nie przegrali później żadnego z czterech kolejnych ligowych meczów. Czy to zadowala kibiców na Anfield? Na pewno nie, ponieważ Arne Slota i spółka mieli wyjątkowo sprzyjający terminarz. Liverpool nie wykorzystał go w pełni, gdyż tylko zremisował z Leeds United (3:3) i Sunderlandem (1:1). Na plus zaliczyć trzeba pokonanie 2:0 Brighton i West Hamu United.

Tottenham – Liverpool: historia

W minionym sezonie Tottenham i Liverpool rozegrały ze sobą aż cztery mecze. Na poziomie Premier League The Reds nie zostawili Spurs żadnych złudzeń, ponieważ rozbili ich najpierw 6:3, a potem 5:1. Spurs postraszyli natomiast rywala w EFL Cup, gdzie pierwszy półfinałowy mecz padł łupem londyńczyków. Rewanż należał jednak do zawodników Arne Slota, którzy zwyciężyli 4:0.

Tottenham – Liverpool: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów jako faworyta sobotniego hitu traktować należy aktualnego mistrza Anglii, Liverpool. Współczynnik na jego wygraną to około 2.05. Jeżeli uważasz, że Tottenham wykorzysta atut własnego boiska, zdarzenie zakładające ich wygraną możesz zagrać po kursie 3.35. Remis wyceniono z kolei kursami między 3.50 a 3.70.

Tottenham – Liverpool: kto wygra?

Tottenham – Liverpool: przewidywane składy

Tottenham – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Liverpool odbędzie się w sobotę (20 grudnia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

