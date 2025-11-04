Tottenham - FC Kopenhaga: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (4 listopada) mecz 4. kolejki Ligi Mistrzów.

Tottenham – FC Kopenhaga: gdzie oglądać?

W 4. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA kibice zobaczą mecz z udziałem drużyn mających skrajnie różne cele. Tottenham mimo rozczarowujących wyników na arenie międzynarodowej, wciąż pozostaje niepokonany w tych rozgrywkach. Z kolei FC Kopenhaga nie zaznała jeszcze smaku zwycięstwa. Potencjalny sukces w Londynie byłby zatem sporą sensacją. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Tottenham Hotspur – FC Kopenhaga

Tottenham – FC Kopenhaga: transmisja TV

Zaplanowany na wtorek (4 listopada) mecz z udziałem Tottenhamu i Kopenhagi rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 5. Do skomentowania tej rywalizacji wyznaczono duet Marcin Rosłoń i Michał Gutka.

Tottenham – FC Kopenhaga: stream online

Wtorkowy mecz Tottenham – FC Kopenhaga będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

Tottenham – FC Kopenhaga: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji na Tottenham Hotspur Stadium jest Tottenham, którego zwycięstwo wyceniono współczynnikiem zaledwie 1.39. Kurs na remis to 5.40. Zdarzenie zakładające wygraną Kopenhagi możesz zagrać po kursie sięgającym aż 9.10.

Tottenham FC Kopenhaga 1.43 4.70 7.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2025 16:23 .

Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – FC Kopenhaga? Zaplanowany na wtorek (4 listopada) mecz Tottenham – FC Kopenhaga rozpocznie się o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Tottenham – FC Kopenhaga? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 5 a także online w Canal+ Online.

