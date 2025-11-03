Tottenham Hotspur – FC Kopenhaga: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Richarlison

Tottenham – FC Kopenhaga, typy i przewidywania

W czwartej kolejce Ligi Mistrzów UEFA o punkty w tabeli fazy ligowej powalczą zespoły, których próżno szukać na czołowych miejscach. Dopiero w okolicy środka stawki z pięcioma oczkami plasuje się Tottenham. Blisko dna znajduje się natomiast FC Kopenhaga, której udało się wywalczyć dotychczas punkt.

Tottenham chcą poprawić swoją pozycję musi zacząć lepiej punktować. Spotkanie z mistrzem Danii to idealna okazja na zaliczenie awansu w tabeli. Londyńczycy prezentują jednak przeciętną dyspozycję. Mimo tego powinni poradzić sobie z zespołem pokroju tej klasy. Czy tak się stanie? Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Tottenham – FC Kopenhaga, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Tottenham Zawodnik Powrót Radu Dragusin Uraz więzadła krzyżowego Koniec listopada 2025 Dejan Kulusevski Kontuzja kolana Koniec listopada 2025 James Maddison Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2026 Kota Takai Uraz stopy Koniec listopada 2025 Yves Bissouma Stłuczenie Koniec listopada 2025 Dominic Solanke Uraz kostki Koniec listopada 2025 Ben Davies Uraz mięśnia Koniec listopada 2025 Archie Gray Uraz mięśnia Połowa grudnia 2025 Lucas Bergvall Kontuzja Połowa listopada 2025 Djed Spence Stłuczenie Niepewny Mohammed Kudus Stłuczenie Niepewny

Kontuzje i zawieszenia FC Kopenhaga Zawodnik Powrót Oliver Højer Nieznany Niepewny Jonathan Moalem Uraz biodra Niepewny Magnus Mattsson Kontuzja kolana Do końca sezonu Rodrigo Huescas Kontuzja kolana Niepewny Thomas Delaney Nieznany Połowa listopada 2025 Birger Meling Nieznany Koniec listopada 2025

Tottenham – FC Kopenhaga, ostatnie wyniki

Wśród kibiców Tottenhamu panują kiepskie nastroje po ostatniej kolejce ligowej. Zespół Thomasa Franka przegrał 0:1 derby Londynu z Chelsea i dał się dogonić temu przeciwnikowi w tabeli Premier League. Koguty już wcześniej straciły cenne punkty, przegrywając 1:2 z Aston Villą oraz remisując 1:1 z Wolverhampton Wanderers.

W duńskiej dwunastozespołowej ekstraklasie rozegrano dotychczas 14 kolejek. FC Kopenhaga plasuje się dopiero na czwartej pozycji w ligowej tabeli, tracąc pięć oczek do liderującego Aarhus. To między innymi efekt kilku potknięć w ostatnim czasie. Zespól ze stolicy Danii legitymuje się bilansem 2-2-1 za pięć poprzednich meczów. 8 na 15 zdobytych oczek to poniżej minimum poziomu, do której przyzwyczaiła drużyna tej klasy.

Tottenham – FC Kopenhaga, historia

Kluby te regularnie grają na arenie międzynarodowej. Los nigdy wcześniej nie skojarzył jednak ze sobą tych drużyn. Najbliższy mecz Tottenham – FC Kopenhaga będzie zatem ich pierwszym w historii.

Tottenham – FC Kopenhaga, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy nie mieli problemu ze wskazaniem faworyta wtorkowej potyczki. Różnica jakości między zespołami jest na tyle duża, że zwycięstwo Tottenhamu może zagrać po kursie około 1.34. Z kolei typując Kopenhagę na zwycięzcę meczu, możesz to zrobić po kursie między 8.60 a 9.10. Współczynnik na zdarzenie zakładające podział punktów to 5.25.

Tottenham – FC Kopenhaga, przewidywane składy

Tottenham Thomas Frank FC Kopenhaga Jacob Neestrup Tottenham Thomas Frank 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Vicario 23 Porro 17 Romero 37 Ven 13 Udogie 6 Palhinha 29 Sarr 30 Bentancur 20 Kudus 9 Richarlison 28 Odobert 7 Claesson 9 Moukoko 30 Achouri 36 Clem 12 Lerager 11 Larsson 15 Lopez 6 Chatzidiakos 5 Pereira 20 Suzuki 1 Kotarski 1 Vicario 23 Porro 17 Romero 37 Ven 13 Udogie 6 Palhinha 29 Sarr 30 Bentancur 20 Kudus 9 Richarlison 28 Odobert 7 Claesson 9 Moukoko 30 Achouri 36 Clem 12 Lerager 11 Larsson 15 Lopez 6 Chatzidiakos 5 Pereira 20 Suzuki 1 Kotarski 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład FC Kopenhaga Jacob Neestrup Rezerwowi 4 Kevin Danso 7 Xavi Simons 22 Brennan Johnson 31 Antonin Kinsky 39 Randal Kolo Muani 40 Brandon Austin 44 Dane Scarlett 67 Junai Byfield 68 Lucá Williams-Barnett 4 Munashe Garananga 10 Mohamed Elyounoussi 14 Andreas Cornelius 16 Robert 21 Mads Emil Madsen 22 Yoram Zague 31 Runar Alex Runarsson 39 Viktor Dadason 61 Oscar Buur

Tottenham – FC Kopenhaga, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Kopenhagi Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Kopenhagi 0 Votes

Tottenham – FC Kopenhaga, transmisja meczu

Mecz Tottenham – FC Kopenhaga będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z angielsko-duńskiej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 5. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Tottenham Hotspur Stadium w Londynie już we wtorek, 4 listopada o godzinie 21:00.

