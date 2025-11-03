Tottenham Hotspur – FC Kopenhaga: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025)

20:43, 3. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Tottenham - FC Kopenhaga: typy i kursy na wtorkowy (4 listopada) mecz 4. kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Richarlison
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Richarlison

Tottenham – FC Kopenhaga, typy i przewidywania

W czwartej kolejce Ligi Mistrzów UEFA o punkty w tabeli fazy ligowej powalczą zespoły, których próżno szukać na czołowych miejscach. Dopiero w okolicy środka stawki z pięcioma oczkami plasuje się Tottenham. Blisko dna znajduje się natomiast FC Kopenhaga, której udało się wywalczyć dotychczas punkt.

Tottenham chcą poprawić swoją pozycję musi zacząć lepiej punktować. Spotkanie z mistrzem Danii to idealna okazja na zaliczenie awansu w tabeli. Londyńczycy prezentują jednak przeciętną dyspozycję. Mimo tego powinni poradzić sobie z zespołem pokroju tej klasy. Czy tak się stanie? Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
2,25
Poniżej 2‚5 bramki – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 03.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Oglądaj Ekstraklasę, La Ligę i Premier League ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Tottenham – FC Kopenhaga, sytuacja kadrowa

Tottenham – FC Kopenhaga, ostatnie wyniki

Wśród kibiców Tottenhamu panują kiepskie nastroje po ostatniej kolejce ligowej. Zespół Thomasa Franka przegrał 0:1 derby Londynu z Chelsea i dał się dogonić temu przeciwnikowi w tabeli Premier League. Koguty już wcześniej straciły cenne punkty, przegrywając 1:2 z Aston Villą oraz remisując 1:1 z Wolverhampton Wanderers.

W duńskiej dwunastozespołowej ekstraklasie rozegrano dotychczas 14 kolejek. FC Kopenhaga plasuje się dopiero na czwartej pozycji w ligowej tabeli, tracąc pięć oczek do liderującego Aarhus. To między innymi efekt kilku potknięć w ostatnim czasie. Zespól ze stolicy Danii legitymuje się bilansem 2-2-1 za pięć poprzednich meczów. 8 na 15 zdobytych oczek to poniżej minimum poziomu, do której przyzwyczaiła drużyna tej klasy.

Tottenham – FC Kopenhaga, historia

Kluby te regularnie grają na arenie międzynarodowej. Los nigdy wcześniej nie skojarzył jednak ze sobą tych drużyn. Najbliższy mecz Tottenham – FC Kopenhaga będzie zatem ich pierwszym w historii.

Tottenham – FC Kopenhaga, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy nie mieli problemu ze wskazaniem faworyta wtorkowej potyczki. Różnica jakości między zespołami jest na tyle duża, że zwycięstwo Tottenhamu może zagrać po kursie około 1.34. Z kolei typując Kopenhagę na zwycięzcę meczu, możesz to zrobić po kursie między 8.60 a 9.10. Współczynnik na zdarzenie zakładające podział punktów to 5.25.

Tottenham
Remis
FC Kopenhaga
1.34
5.25
9.10
1.32
5.10
8.60
1.31
5.25
8.75
1.34
5.25
9.10
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 listopada 2025 12:20.

Tottenham – FC Kopenhaga, przewidywane składy

Tottenham – FC Kopenhaga, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Tottenhamu
  • Remis
  • Wygrana Kopenhagi
  • Wygrana Tottenhamu
  • Remis
  • Wygrana Kopenhagi

0 Votes

Tottenham – FC Kopenhaga, transmisja meczu

Mecz Tottenham – FC Kopenhaga będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z angielsko-duńskiej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 5. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Tottenham Hotspur Stadium w Londynie już we wtorek, 4 listopada o godzinie 21:00.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.