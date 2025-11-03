Tottenham Hotspur – FC Kopenhaga: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025)

Tottenham – FC Kopenhaga, typy i przewidywania
W czwartej kolejce Ligi Mistrzów UEFA o punkty w tabeli fazy ligowej powalczą zespoły, których próżno szukać na czołowych miejscach. Dopiero w okolicy środka stawki z pięcioma oczkami plasuje się Tottenham. Blisko dna znajduje się natomiast FC Kopenhaga, której udało się wywalczyć dotychczas punkt.
- Zobacz: tabela Ligi Mistrzów UEFA
Tottenham chcą poprawić swoją pozycję musi zacząć lepiej punktować. Spotkanie z mistrzem Danii to idealna okazja na zaliczenie awansu w tabeli. Londyńczycy prezentują jednak przeciętną dyspozycję. Mimo tego powinni poradzić sobie z zespołem pokroju tej klasy. Czy tak się stanie? Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.
Tottenham – FC Kopenhaga, sytuacja kadrowa
Radu Dragusin
Uraz więzadła krzyżowego
Koniec listopada 2025
Dejan Kulusevski
Kontuzja kolana
Koniec listopada 2025
James Maddison
Uraz więzadła krzyżowego
Początek stycznia 2026
Kota Takai
Uraz stopy
Koniec listopada 2025
Yves Bissouma
Stłuczenie
Koniec listopada 2025
Dominic Solanke
Uraz kostki
Koniec listopada 2025
Ben Davies
Uraz mięśnia
Koniec listopada 2025
Archie Gray
Uraz mięśnia
Połowa grudnia 2025
Lucas Bergvall
Kontuzja
Połowa listopada 2025
Djed Spence
Stłuczenie
Niepewny
Mohammed Kudus
Stłuczenie
Niepewny
Oliver Højer
Nieznany
Niepewny
Jonathan Moalem
Uraz biodra
Niepewny
Magnus Mattsson
Kontuzja kolana
Do końca sezonu
Rodrigo Huescas
Kontuzja kolana
Niepewny
Thomas Delaney
Nieznany
Połowa listopada 2025
Birger Meling
Nieznany
Koniec listopada 2025
Tottenham – FC Kopenhaga, ostatnie wyniki
Wśród kibiców Tottenhamu panują kiepskie nastroje po ostatniej kolejce ligowej. Zespół Thomasa Franka przegrał 0:1 derby Londynu z Chelsea i dał się dogonić temu przeciwnikowi w tabeli Premier League. Koguty już wcześniej straciły cenne punkty, przegrywając 1:2 z Aston Villą oraz remisując 1:1 z Wolverhampton Wanderers.
W duńskiej dwunastozespołowej ekstraklasie rozegrano dotychczas 14 kolejek. FC Kopenhaga plasuje się dopiero na czwartej pozycji w ligowej tabeli, tracąc pięć oczek do liderującego Aarhus. To między innymi efekt kilku potknięć w ostatnim czasie. Zespól ze stolicy Danii legitymuje się bilansem 2-2-1 za pięć poprzednich meczów. 8 na 15 zdobytych oczek to poniżej minimum poziomu, do której przyzwyczaiła drużyna tej klasy.
Tottenham – FC Kopenhaga, historia
Kluby te regularnie grają na arenie międzynarodowej. Los nigdy wcześniej nie skojarzył jednak ze sobą tych drużyn. Najbliższy mecz Tottenham – FC Kopenhaga będzie zatem ich pierwszym w historii.
Tottenham – FC Kopenhaga, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy nie mieli problemu ze wskazaniem faworyta wtorkowej potyczki. Różnica jakości między zespołami jest na tyle duża, że zwycięstwo Tottenhamu może zagrać po kursie około 1.34. Z kolei typując Kopenhagę na zwycięzcę meczu, możesz to zrobić po kursie między 8.60 a 9.10. Współczynnik na zdarzenie zakładające podział punktów to 5.25.
Tottenham – FC Kopenhaga, przewidywane składy
|4Kevin Danso
|7Xavi Simons
|22Brennan Johnson
|31Antonin Kinsky
|39Randal Kolo Muani
|40Brandon Austin
|44Dane Scarlett
|67Junai Byfield
|68Lucá Williams-Barnett
|4Munashe Garananga
|10Mohamed Elyounoussi
|14Andreas Cornelius
|16Robert
|21Mads Emil Madsen
|22Yoram Zague
|31Runar Alex Runarsson
|39Viktor Dadason
|61Oscar Buur
Tottenham – FC Kopenhaga, kto wygra?
Tottenham – FC Kopenhaga, transmisja meczu
Mecz Tottenham – FC Kopenhaga będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z angielsko-duńskiej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 5. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Tottenham Hotspur Stadium w Londynie już we wtorek, 4 listopada o godzinie 21:00.
