Tottenham – Sunderland: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (4 stycznia) mecz 20. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Micky van de ven

Tottenham – Sunderland, gdzie oglądać?

W 20. kolejce Premier League dojdzie do meczu Tottenham – Sunderland. Spurs nie grali u siebie z tym przeciwnikiem od dekady, więc kibice obu drużyn mogą być podekscytowani nadchodzącym starciem. O poziom sportowy również powinniśmy być względnie spokojni. Zespoły te aspirują bowiem do zakończenia sezonu w górnej połowie tabeli. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Sunderland

Tottenham – Sunderland, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Sunderland obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Tottenham – Sunderland, transmisja online

Mecz 20. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Sunderlandu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Tottenham – Sunderland, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Sunderlandu Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Sunderlandu 0 Votes

Tottenham – Sunderland, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Tottenham poradzi sobie w meczu z beniaminkiem. Wygraną Spurs możesz zagrać po kursie 1.85. Współczynnik na zwycięstwo Sunderlandu to 4.45. Zdarzenie zakładające podział punktów w Londynie wiąże się ze współczynnikiem 3.45.

Tottenham Sunderland 1.85 3.45 4.45 Odds are subject to change. Last updated 4 stycznia 2026 13:56

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Sunderland? Spotkanie Tottenham – Sunderland będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Sunderland? Mecz odbędzie się już w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.