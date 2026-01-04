Tottenham – Sunderland, gdzie oglądać?
W 20. kolejce Premier League dojdzie do meczu Tottenham – Sunderland. Spurs nie grali u siebie z tym przeciwnikiem od dekady, więc kibice obu drużyn mogą być podekscytowani nadchodzącym starciem. O poziom sportowy również powinniśmy być względnie spokojni. Zespoły te aspirują bowiem do zakończenia sezonu w górnej połowie tabeli. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Sunderland
Tottenham – Sunderland, transmisja w TV
Spotkanie Tottenham – Sunderland obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.
Tottenham – Sunderland, transmisja online
Mecz 20. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Sunderlandu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Tottenham – Sunderland, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Tottenhamu
- Remis
- Wygrana Sunderlandu
0 Votes
Tottenham – Sunderland, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Tottenham poradzi sobie w meczu z beniaminkiem. Wygraną Spurs możesz zagrać po kursie 1.85. Współczynnik na zwycięstwo Sunderlandu to 4.45. Zdarzenie zakładające podział punktów w Londynie wiąże się ze współczynnikiem 3.45.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 16:00.
