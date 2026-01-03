Tottenham Hotspur – AFC Sunderland: typy, kursy, zapowiedź (04.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Archie Gray

Tottenham – Sunderland: typy bukmacherskie

W 20. kolejce Premier League o ligowe punkty zagrają Tottenham i Sunderland. W zestawieniu tym wyżej stoją akcje gospodarzy, których uznaje się za faworyta i pretendenta do znalezienia się w strefie europejskich pucharów. Bliżej tego jest jednak drużyna gości, którą uznaje się za rewelację sezonu 2025/2026. Czy beniaminek przeciwstawi się Spurs? Mój typ: remis.

Tottenham – Sunderland: ostatnie wyniki

Tottenham nie może być zadowolony z ostatniego ligowego występu. Londyńczycy nie tylko nie wygrali meczu z Brentford, ale też nie potrafili choćby strzelić gola. Wynik 0:0 i strata punktów została przyjęta z rozczarowaniem. Tym samym Spurs nie poszli za ciosem po wcześniejszej wyjazdowej wygranej 1:0 z Crystal Palace.

Sunderland w minionej kolejce sprawił kolejną niespodziankę w meczu z ligową czołówką. Beniaminek podejmował przed własna publicznością pretendujący do mistrzostwa Anglii, Manchester City. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Tym samym Sunderland nie przegrał w tym sezonie żadnego meczu przeciwko klubom z big six.

Tottenham – Sunderland: historia

W związku z długą nieobecnością Sunderlandu w Premier League, kluby te nie grały ze sobą od sezonu 2016/2017. Starcie te nie były wówczas zbyt atrakcyjne dla neutralnych kibiców. W dwóch meczach padła bowiem zaledwie jedna bramka.

Tottenham – Sunderland: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Tottenham wywiąże się z roli faworyta w niedzielnym meczu. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi około 1.82. Zdarzenie zakładające wygraną Sunderlandu można zagrać po kursie 4.40. Remis wyceniono zaś kursem 3.35.

Tottenham – Sunderland: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Sunderlandu Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Sunderlandu 0 Votes

Tottenham – Sunderland: przewidywane składy

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Gray, Palhinha, Bentancur; Kudus, Richarlison, Kolo Muani

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Geertruida, Xhaka; Mayenda, Le Fee, Adingra; Isidor

Tottenham – Sunderland: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Sunderland odbędzie się w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.