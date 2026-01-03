Tottenham Hotspur – AFC Sunderland: typy, kursy, zapowiedź (04.01.2026)

17:14, 3. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Tottenham - Sunderland: typy i kursy na mecz 20. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Archie Gray
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Archie Gray

Tottenham – Sunderland: typy bukmacherskie

W 20. kolejce Premier League o ligowe punkty zagrają Tottenham i Sunderland. W zestawieniu tym wyżej stoją akcje gospodarzy, których uznaje się za faworyta i pretendenta do znalezienia się w strefie europejskich pucharów. Bliżej tego jest jednak drużyna gości, którą uznaje się za rewelację sezonu 2025/2026. Czy beniaminek przeciwstawi się Spurs? Mój typ: remis.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
3,35
Remis
przejdź do STS
*Kursy z 03.01.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Tottenham – Sunderland: ostatnie wyniki

Tottenham nie może być zadowolony z ostatniego ligowego występu. Londyńczycy nie tylko nie wygrali meczu z Brentford, ale też nie potrafili choćby strzelić gola. Wynik 0:0 i strata punktów została przyjęta z rozczarowaniem. Tym samym Spurs nie poszli za ciosem po wcześniejszej wyjazdowej wygranej 1:0 z Crystal Palace.

Sunderland w minionej kolejce sprawił kolejną niespodziankę w meczu z ligową czołówką. Beniaminek podejmował przed własna publicznością pretendujący do mistrzostwa Anglii, Manchester City. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Tym samym Sunderland nie przegrał w tym sezonie żadnego meczu przeciwko klubom z big six.

Tottenham – Sunderland: historia

W związku z długą nieobecnością Sunderlandu w Premier League, kluby te nie grały ze sobą od sezonu 2016/2017. Starcie te nie były wówczas zbyt atrakcyjne dla neutralnych kibiców. W dwóch meczach padła bowiem zaledwie jedna bramka.

Tottenham – Sunderland: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Tottenham wywiąże się z roli faworyta w niedzielnym meczu. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi około 1.82. Zdarzenie zakładające wygraną Sunderlandu można zagrać po kursie 4.40. Remis wyceniono zaś kursem 3.35.

Tottenham
Remis
Sunderland
1.82
3.35
4.40
1.85
3.50
4.45
1.80
3.50
4.30
1.76
3.47
4.30
1.85
3.50
4.45
Odds are subject to change. Last updated 3 stycznia 2026 17:08

Tottenham – Sunderland: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Tottenhamu
  • Remis
  • Wygrana Sunderlandu
  • Wygrana Tottenhamu
  • Remis
  • Wygrana Sunderlandu

0 Votes

Tottenham – Sunderland: przewidywane składy

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Gray, Palhinha, Bentancur; Kudus, Richarlison, Kolo Muani

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Geertruida, Xhaka; Mayenda, Le Fee, Adingra; Isidor

Tottenham – Sunderland: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Sunderland odbędzie się w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.