Tottenham – Bournemouth: gdzie oglądać?
W sobotę z Premier League dane nam będzie zobaczyć w akcji kluby, które niejako zamieniły się w tabeli względem poprzedniego sezonu. Kilka miesięcy temu w okolicach górnej połowy tabeli znaleźć mogliśmy Bournemouth. Teraz to Tottenham ma komplet sześciu punktów. Jak długo jeszcze potrwa taki układ sił? Sprawdź gdzie obejrzeć to spotkanie.
Tottenham – Bournemouth: transmisja w TV
Mecz Tottenham – Bournemouth obejrzysz na antenie CANAL+ Extra 5. Tę potyczkę skomentują Marcin Rosłoń i Adam Szala. Początek spotkania przewidziany jest na godzinę 16:00 w sobotę 30 sierpnia.
Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus
W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Tottenham – Bournemouth: stream online
Spotkanie Tottenham – Bournemouth można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:
- Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
- Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
- Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
- Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta
Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.
Tottenham – Bournemouth: sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Tottenhamu
- Remis
- Wygrana Bournemouth
0 Votes
Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 5 oraz w usłudze Canal+ online.
Mecz zostanie rozegrany w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 16:00.
