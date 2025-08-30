Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth: transmisja w TV i online. Sprawdź gdzie oglądać sobotni mecz 3. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Ryan Christie

Tottenham – Bournemouth: gdzie oglądać?

W sobotę z Premier League dane nam będzie zobaczyć w akcji kluby, które niejako zamieniły się w tabeli względem poprzedniego sezonu. Kilka miesięcy temu w okolicach górnej połowy tabeli znaleźć mogliśmy Bournemouth. Teraz to Tottenham ma komplet sześciu punktów. Jak długo jeszcze potrwa taki układ sił? Sprawdź gdzie obejrzeć to spotkanie.

Tottenham – Bournemouth: transmisja w TV

Mecz Tottenham – Bournemouth obejrzysz na antenie CANAL+ Extra 5. Tę potyczkę skomentują Marcin Rosłoń i Adam Szala. Początek spotkania przewidziany jest na godzinę 16:00 w sobotę 30 sierpnia.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Tottenham – Bournemouth: stream online

Spotkanie Tottenham – Bournemouth można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Tottenham – Bournemouth: kursy bukmacherskie

Tottenham Bournemouth 1.80 4.25 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 01:24 .

Gdzie obejrzeć mecz Tottenham Hotspur – AFC Bournemouth? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 5 oraz w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Tottenham Hotspur – AFC Bournemouth? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 16:00.

