Tottenham Hotspur – AFC Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

Tottenham – Bournemouth: typy bukmacherskie
Po dwóch kolejkach Premier League są tylko trzy drużyny, które mogą pochwalić się kompletem sześciu punktów. Wśród nich jest Tottenham, przed którym otwiera się szansa na trzecie kolejne zwycięstwo. Bournemouth to jakościowy, ale jednak słabszy piłkarsko zespół od londyńczyków, którzy będą pełnili rolę gospodarza w tej rozgrywce. Czy wpłynie to na rezultat spotkania? Mój typ: wygrana Tottenhamu.
Tottenham – Bournemouth: ostatnie wyniki
Po minionym fatalnym w wykonaniu Tottenhamu sezonie, można było mieć uzasadnione wątpliwości o to, jak wypadnie Tottenham w bieżącej kampanii. Pierwsza kolejka wypadła pomyślnie dla londyńczyków, którzy pokonali Burnley 3:0. Prawdziwym testem był niedawny hit Premier League przeciwko Manchesterowi City. Zakończył się on niespodziewanym zwycięstwem Tottenhamu 3:0.
Bournemouth już w pierwszej kolejce przyszło rywalizować z aktualnym mistrzem Anglii, Liverpoolem. Wynik był niekorzystny, ale nie na tyle, aby zasiać wątpliwości na kolejne tygodnie. Potwierdziło się to już kolejkę później, kiedy to Bournemouth poradziło sobie u siebie z Wolverhampton 1:0.
Tottenham – Bournemouth: historia
Piłkarze Bournemouth mieli kapitalny poprzedni sezon. Zbiegło się to w czasie z kryzysową kampanią w wykonaniu Tottenhamu. Tym samym wyniki bezpośrednich meczów z edycji 2024/2025 nie powinny specjalnie dziwić. Londyńczycy w delegacji ulegli rywalowi 0:1. Z kolei w stolicy Anglii padł remis 2:2.
Tottenham – Bournemouth: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta typują zespół gospodarzy, których zwycięstwo warte jest od 1.69 do 1.77 za każdą postawioną złotówkę. Z kolei potencjalny sukces Bournemouth warty jest kursu między 4.00 a 4.35.
Tottenham – Bournemouth: przewidywane składy
Tottenham – Bournemouth: sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Tottenhamu 100%
- Remis 0%
- Wygrana Bournemouth 0%
2+ Votes
Tottenham – Bournemouth: transmisja meczu
Mecz Tottenham Hotspur – AFC Bournemouth na Tottenham Hotspur Stadium w ramach 3. kolejki Premier League zostanie rozegrany w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 16:00 Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 5 oraz w usłudze CANAL+ online. Bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:
