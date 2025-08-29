Tottenham Hotspur – AFC Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Mohammed Kudus

Tottenham – Bournemouth: typy bukmacherskie

Po dwóch kolejkach Premier League są tylko trzy drużyny, które mogą pochwalić się kompletem sześciu punktów. Wśród nich jest Tottenham, przed którym otwiera się szansa na trzecie kolejne zwycięstwo. Bournemouth to jakościowy, ale jednak słabszy piłkarsko zespół od londyńczyków, którzy będą pełnili rolę gospodarza w tej rozgrywce. Czy wpłynie to na rezultat spotkania? Mój typ: wygrana Tottenhamu.

Tottenham – Bournemouth: ostatnie wyniki

Po minionym fatalnym w wykonaniu Tottenhamu sezonie, można było mieć uzasadnione wątpliwości o to, jak wypadnie Tottenham w bieżącej kampanii. Pierwsza kolejka wypadła pomyślnie dla londyńczyków, którzy pokonali Burnley 3:0. Prawdziwym testem był niedawny hit Premier League przeciwko Manchesterowi City. Zakończył się on niespodziewanym zwycięstwem Tottenhamu 3:0.

Bournemouth już w pierwszej kolejce przyszło rywalizować z aktualnym mistrzem Anglii, Liverpoolem. Wynik był niekorzystny, ale nie na tyle, aby zasiać wątpliwości na kolejne tygodnie. Potwierdziło się to już kolejkę później, kiedy to Bournemouth poradziło sobie u siebie z Wolverhampton 1:0.

Tottenham – Bournemouth: historia

Piłkarze Bournemouth mieli kapitalny poprzedni sezon. Zbiegło się to w czasie z kryzysową kampanią w wykonaniu Tottenhamu. Tym samym wyniki bezpośrednich meczów z edycji 2024/2025 nie powinny specjalnie dziwić. Londyńczycy w delegacji ulegli rywalowi 0:1. Z kolei w stolicy Anglii padł remis 2:2.

Tottenham – Bournemouth: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta typują zespół gospodarzy, których zwycięstwo warte jest od 1.69 do 1.77 za każdą postawioną złotówkę. Z kolei potencjalny sukces Bournemouth warty jest kursu między 4.00 a 4.35.

Tottenham – Bournemouth: przewidywane składy

Tottenham Thomas Frank Bournemouth Andoni Iraola Tottenham Thomas Frank 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Vicario 23 Porro 37 Ven 17 Romero 24 Spence 29 Sarr 6 Palhinha 30 Bentancur 20 Kudus 9 Richarlison 22 Johnson 9 Evanilson 24 Semenyo 16 Tavernier 10 Christie 7 Brooks 12 Adams 3 Truffert 5 Senesi 18 Diakite 15 Smith 1 Petrović 1 Vicario 23 Porro 37 Ven 17 Romero 24 Spence 29 Sarr 6 Palhinha 30 Bentancur 20 Kudus 9 Richarlison 22 Johnson 9 Evanilson 24 Semenyo 16 Tavernier 10 Christie 7 Brooks 12 Adams 3 Truffert 5 Senesi 18 Diakite 15 Smith 1 Petrović 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Rezerwowi 4 Kevin Danso 11 Mathys Tel 14 Archie Gray 15 Lucas Bergvall 19 Dominic Solanke 28 Wilson Odobert 31 Antonin Kinsky 33 Ben Davies 44 Dane Scarlett 8 Alex Scott 11 Ben Doak 17 Amine Adli 19 Justin Kluivert 20 Julio Soler 22 Eli Junior Kroupi 23 James Hill 40 Will Dennis

Tottenham – Bournemouth: sonda

Tottenham – Bournemouth: transmisja meczu

Mecz Tottenham Hotspur – AFC Bournemouth na Tottenham Hotspur Stadium w ramach 3. kolejki Premier League zostanie rozegrany w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 16:00 Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 5 oraz w usłudze CANAL+ online. Bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

