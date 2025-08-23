FC St. Pauli – Borussia Dortmund: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy ekipa BVB zgodnie z przewidywaniami poradzi sobie z drużyną z Hamburga? Przekonamy się o tym już dzisiaj wieczorem.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Marcel Sabitzer i Jobe Bellingham

FC St. Pauli – Borussia Dortmund, gdzie oglądać?

FC St. Pauli podejmie na własnym stadionie Borussię Dortmund w meczu 1. kolejki Bundesligi. Wymienione kluby mają zupełnie inne cele. Mianowicie, ekipa Freibeuter der Liga liczy na spokojne utrzymanie, natomiast drużyna Die Borussen planuje walczyć do samego końca o mistrzostwo Niemiec, na które czeka od kampanii 2011/2012. Początek rywalizacji na Millerntor-Stadionie już dzisiaj, czyli w sobotę, 23 sierpnia o godzinie 18:30.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania FC St. Pauli – Borussia Dortmund.

FC St. Pauli – Borussia Dortmund, transmisja w TV

Mecz w ramach 1. kolejki Bundesligi będzie transmitowany w telewizji, a mianowicie na kanale Eleven Sports 2, gdzie zawody skomentują Bożydar Iwanow i Sebastian Chabiniak.

FC St. Pauli – Borussia Dortmund, transmisja online

Spotkanie FC St. Pauli – Borussia Dortmund oczywiście obejrzysz również w internecie. Ten pojedynek zostanie bowiem wyemitowany na platformie streamingowej ElevenSports.pl.

FC St. Pauli – Borussia Dortmund, sonda

FC St. Pauli – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem tego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną FC St. Pauli wynosi około 4.80, typ na zwycięstwo Borussii Dortmund to mniej więcej 1.75, zaś współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Podaj kod promocyjny GOAL podczas rejestracji w STS, żeby odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych i bonus od wpłat do 600 złotych.

St. Pauli Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 15:39 .

Gdzie obejrzeć spotkanie FC St. Pauli – Borussia Dortmund? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. Kiedy odbędzie się mecz FC St. Pauli – Borussia Dortmund? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 18:30.

