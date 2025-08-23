FC St. Pauli – Borussia Dortmund, gdzie oglądać?
FC St. Pauli podejmie na własnym stadionie Borussię Dortmund w meczu 1. kolejki Bundesligi. Wymienione kluby mają zupełnie inne cele. Mianowicie, ekipa Freibeuter der Liga liczy na spokojne utrzymanie, natomiast drużyna Die Borussen planuje walczyć do samego końca o mistrzostwo Niemiec, na które czeka od kampanii 2011/2012. Początek rywalizacji na Millerntor-Stadionie już dzisiaj, czyli w sobotę, 23 sierpnia o godzinie 18:30.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania FC St. Pauli – Borussia Dortmund.
FC St. Pauli – Borussia Dortmund, transmisja w TV
Mecz w ramach 1. kolejki Bundesligi będzie transmitowany w telewizji, a mianowicie na kanale Eleven Sports 2, gdzie zawody skomentują Bożydar Iwanow i Sebastian Chabiniak.
FC St. Pauli – Borussia Dortmund, transmisja online
Spotkanie FC St. Pauli – Borussia Dortmund oczywiście obejrzysz również w internecie. Ten pojedynek zostanie bowiem wyemitowany na platformie streamingowej ElevenSports.pl.
FC St. Pauli – Borussia Dortmund, sonda
Kto wygra?
- St. Pauli
- Padnie remis
- Borussia
0 Votes
FC St. Pauli – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów faworytem tego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną FC St. Pauli wynosi około 4.80, typ na zwycięstwo Borussii Dortmund to mniej więcej 1.75, zaś współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Podaj kod promocyjny GOAL podczas rejestracji w STS, żeby odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych i bonus od wpłat do 600 złotych.
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 18:30.
