FC St. Pauli – Borussia Dortmund: typy i kursy na mecz Bundesligi. Ekipa BVB rozpoczyna nowy sezon niemieckiej ekstraklasy od wyjazdu do Hamburga. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Millerntor-Stadionie już w najbliższą sobotę, 23 sierpnia o godzinie 18:30.

FC St. Pauli – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Nowy sezon Bundesligi zostanie zainaugurowany już w ten weekend. W 1. kolejce niemieckiej ekstraklasy FC St. Pauli zmierzy się u siebie z Borussią Dortmund. To spotkanie, przynajmniej na papierze, powinno przynieść nam sporo piłkarskich emocji.

Gospodarze będą chcieli udowodnić, że stać ich na ponowne utrzymanie w elicie i sprawienie kilku niespodzianek podczas długiej kampanii. Co ciekawe, w składzie drużyny z Hamburga znajdziemy polski akcent – Arkadiusza Pyrkę. 22-letni prawy obrońca ma być jednym z ważniejszych elementów zespołu prowadzonego przez Alexandra Blessina.

Ekipa BVB przystępuje natomiast do tegorocznych rozgrywek z zupełnie innymi ambicjami – celem tej drużyny jest bowiem walka o mistrzostwo Niemiec z takimi gigantami jak Bayern Monachium, Bayer Leverkusen czy RB Lipsk. Klub z Zagłębia Ruhry po raz ostatni świętował tytuł mistrzowski w sezonie 2011/2012, czyli prawie piętnaście lat temu.

Różnica w potencjale kadrowym sprawia, że to właśnie ekipa z siedzibą na Signal Iduna Park będzie zdecydowanym faworytem jutrzejszego starcia. Dlatego w tym pojedynku stawiamy na triumf podopiecznych Niko Kovaca. Nasz typ: wygrana Borussii Dortmund.

FC St. Pauli – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

Oba zespoły są w bardzo trudnej sytuacji kadrowej. Po stronie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Jacksona Irvine’a, Ricky’ego-Jade’a Jonesa, Karola Metsa oraz Davida Nemetha. Z kolei goście będą musieli radzić sobie bez Juliena Duranville’a, Niklasa Sule, Emre Cana, Nico Schlotterbecka i Juliana Ryersona, którzy także zmagają się z urazami.

Kontuzje i zawieszenia St. Pauli Zawodnik Powrót Jackson Irvine Złamana kostka Około tydzień Ricky-Jade Jones Zwichnięte ramię Początek września 2025 David Nemeth Naderwanie mięśnia Połowa września 2025 Kontuzje i zawieszenia Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Nico Schlotterbeck Uraz łąkotki Połowa października 2025 Emre Can Uraz pachwiny Początek września 2025 Julien Duranville Zwichnięte ramię Początek września 2025 Niklas Süle Kontuzja łydki Połowa października 2025 Julian Ryerson Kontuzja łydki Połowa września 2025

FC St. Pauli – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Obie ekipy mają za sobą rywalizację w 1/32 finału Pucharu Niemiec i każda z nich awansowała dalej. FC St. Pauli, choć z problemami, poradziło sobie z czwartoligowym Eintrachtem Norderstedt (0:0 w regulaminowym czasie oraz dogrywce, 3:2 w serii rzutów karnych). Natomiast Borussia Dortmund wygrała 1:0 z trzecioligowym Rot-Weiss Essen.

FC St. Pauli – Borussia Dortmund, historia

Borussia Dortmund dominuje nad FC St. Pauli w bezpośredniej rywalizacji, co nie powinno nikogo dziwić. Mianowicie, poprzednich pięć meczów między tymi zespołami zakończyło się aż czterema zwycięstwami drużyny Die Borussen, a ekipa Freibeuter der Liga tylko raz cieszyła się z wygranej. Zatem w tym czasie nie byliśmy świadkami żadnego remisu.

FC St. Pauli – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem pojedynku są goście, mimo że gospodarze będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną FC St. Pauli wynosi około 4.80, typ na zwycięstwo Borussii Dortmund to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.

FC St. Pauli – Borussia Dortmund, przewidywane składy

St. Pauli Alexander Blessin Borussia Dortmund Niko Kovač St. Pauli Alexander Blessin 3-4-3 Przewidywany skład 22 Vasilj 5 Wahl 8 Smith 34 Robatsch 11 Pyrka 6 Sands 16 Fujita 23 Oppie 17 Afolayan 27 Hountondji 28 Lage 27 Adeyemi 9 Guirassy 7 Bellingham 24 Svensson 20 Sabitzer 13 Groß 2 Couto 5 Bensebaini 3 Anton 39 Mane 1 Kobel 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-1-2 3-4-1-2 Przewidywany skład Borussia Dortmund Niko Kovač Rezerwowi 1 Ben Voll 9 Abdoulie Ceesay 10 Danel Sinani 14 Fin Stevens 18 Scott Banks 20 Erik Ahlstrand 21 Lars Ritzka 24 Connor Metcalfe 25 Adam Dźwigała 6 Salih Özcan 8 Felix Nmecha 10 Julian Brandt 14 Maximilian Beier 33 Alexander Meyer 37 Cole Campbell 42 Almugera Kabar

FC St. Pauli – Borussia Dortmund, kto wygra?

FC St. Pauli – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Spotkanie FC St. Pauli – Borussia Dortmund w ramach 1. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Millerntor-Stadionie już w sobotę, 23 sierpnia o godzinie 18:30. Na sędziego meczu wyznaczono Matthiasa Jollenbecka.

