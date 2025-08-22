FC St. Pauli – Borussia Dortmund, typy i przewidywania
Nowy sezon Bundesligi zostanie zainaugurowany już w ten weekend. W 1. kolejce niemieckiej ekstraklasy FC St. Pauli zmierzy się u siebie z Borussią Dortmund. To spotkanie, przynajmniej na papierze, powinno przynieść nam sporo piłkarskich emocji.
Gospodarze będą chcieli udowodnić, że stać ich na ponowne utrzymanie w elicie i sprawienie kilku niespodzianek podczas długiej kampanii. Co ciekawe, w składzie drużyny z Hamburga znajdziemy polski akcent – Arkadiusza Pyrkę. 22-letni prawy obrońca ma być jednym z ważniejszych elementów zespołu prowadzonego przez Alexandra Blessina.
Ekipa BVB przystępuje natomiast do tegorocznych rozgrywek z zupełnie innymi ambicjami – celem tej drużyny jest bowiem walka o mistrzostwo Niemiec z takimi gigantami jak Bayern Monachium, Bayer Leverkusen czy RB Lipsk. Klub z Zagłębia Ruhry po raz ostatni świętował tytuł mistrzowski w sezonie 2011/2012, czyli prawie piętnaście lat temu.
terminarz Bundesligi
Różnica w potencjale kadrowym sprawia, że to właśnie ekipa z siedzibą na Signal Iduna Park będzie zdecydowanym faworytem jutrzejszego starcia. Dlatego w tym pojedynku stawiamy na triumf podopiecznych Niko Kovaca. Nasz typ: wygrana Borussii Dortmund.
FC St. Pauli – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa
Oba zespoły są w bardzo trudnej sytuacji kadrowej. Po stronie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Jacksona Irvine’a, Ricky’ego-Jade’a Jonesa, Karola Metsa oraz Davida Nemetha. Z kolei goście będą musieli radzić sobie bez Juliena Duranville’a, Niklasa Sule, Emre Cana, Nico Schlotterbecka i Juliana Ryersona, którzy także zmagają się z urazami.
Jackson Irvine
Złamana kostka
Około tydzień
Ricky-Jade Jones
Zwichnięte ramię
Początek września 2025
David Nemeth
Naderwanie mięśnia
Połowa września 2025
Nico Schlotterbeck
Uraz łąkotki
Połowa października 2025
Emre Can
Uraz pachwiny
Początek września 2025
Julien Duranville
Zwichnięte ramię
Początek września 2025
Niklas Süle
Kontuzja łydki
Połowa października 2025
Julian Ryerson
Kontuzja łydki
Połowa września 2025
FC St. Pauli – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki
Obie ekipy mają za sobą rywalizację w 1/32 finału Pucharu Niemiec i każda z nich awansowała dalej. FC St. Pauli, choć z problemami, poradziło sobie z czwartoligowym Eintrachtem Norderstedt (0:0 w regulaminowym czasie oraz dogrywce, 3:2 w serii rzutów karnych). Natomiast Borussia Dortmund wygrała 1:0 z trzecioligowym Rot-Weiss Essen.
FC St. Pauli – Borussia Dortmund, historia
Borussia Dortmund dominuje nad FC St. Pauli w bezpośredniej rywalizacji, co nie powinno nikogo dziwić. Mianowicie, poprzednich pięć meczów między tymi zespołami zakończyło się aż czterema zwycięstwami drużyny Die Borussen, a ekipa Freibeuter der Liga tylko raz cieszyła się z wygranej. Zatem w tym czasie nie byliśmy świadkami żadnego remisu.
FC St. Pauli – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem pojedynku są goście, mimo że gospodarze będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną FC St. Pauli wynosi około 4.80, typ na zwycięstwo Borussii Dortmund to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.
FC St. Pauli – Borussia Dortmund, przewidywane składy
|1Ben Voll
|9Abdoulie Ceesay
|10Danel Sinani
|14Fin Stevens
|18Scott Banks
|20Erik Ahlstrand
|21Lars Ritzka
|24Connor Metcalfe
|25Adam Dźwigała
|6Salih Özcan
|8Felix Nmecha
|10Julian Brandt
|14Maximilian Beier
|33Alexander Meyer
|37Cole Campbell
|42Almugera Kabar
FC St. Pauli – Borussia Dortmund, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem St. Pauli 0%
- remisem 0%
- zwycięstwem Borussii 100%
2+ Votes
FC St. Pauli – Borussia Dortmund, transmisja meczu
Spotkanie FC St. Pauli – Borussia Dortmund w ramach 1. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Millerntor-Stadionie już w sobotę, 23 sierpnia o godzinie 18:30. Na sędziego meczu wyznaczono Matthiasa Jollenbecka.
