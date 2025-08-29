Śląsk Wrocław – GKS Tychy: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.08.2025)

16:23, 29. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Śląsk Wrocław przed własną publicznością podejmie GKS Tychy w 8. kolejce Betclic 1. Ligi. Spotkanie odbędzie się w piątek (29 sierpnia) o godzinie 18:00. Sprawdź gdzie oglądać mecz Śląsk - Tychy.

Damian Warchoł
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Damian Warchoł

Śląsk – GKS Tychy: gdzie oglądać?

Śląsk Wrocław po porażce w ubiegłym tygodniu stoi przed szansą zrehabilitowania się za bolesną porażkę. Ich najbliższym rywalem będzie GKS Tychy, który również stracił punkty w poprzedniej kolejce. Faworytem rywalizacji na Tarczyński Arena będzie zespół Ante Simundzy. Wojskowi do tej pory prezentowali się nieco lepiej niż tyszanie. Sprawdź typy na mecz Śląsk – GKS Tychy.

Śląsk – GKS Tychy: transmisja w TV

Mecz Śląsk Wrocław – GKS Tychy odbędzie się w piątek (29 sierpnia) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Za mikrofonem usłyszymy duet komentatorów Aleksander Roj i Adam Marciniak.

Śląsk – GKS Tychy: transmisja online

Betclic 1. Liga jest transmitowana również w internecie. Piątkowe starcie można śledzić na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV. Aby odblokować dostęp do meczu u bukmachera, wystarczy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Następnym krokiem jest postawienie dowolnego kuponu za min. 2 zł oraz posiadanie dowolnej kwoty środków dostępnych na grę.

Śląsk – GKS Tychy: kto wygra?

Śląsk – GKS Tychy: kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego starcia według bukmachera Betclic będzie Śląsk Wrocław, którego zwycięstwo można dodać do kuponu z kursem 1.92. Z kolei wygraną GKS-u Tychy oszacowano ze współczynnikiem 3.40. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, wynosi 3.60.

Śląsk Wrocław
GKS Tychy
1.92
3.60
3.40
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 11:07.
Gdzie oglądać mecz Śląsk Wrocław – GKS Tychy?

Transmisja meczu będzie dostępna na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV.

Kiedy odbędzie się spotkanie Śląsk Wrocław – GKS Tychy?

Mecz zostanie rozegrany w piątek (29 sierpnia) o godzinie 18:00 na stadionie Tarczyński Arena.

