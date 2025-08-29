Śląsk – GKS Tychy: gdzie oglądać?
Śląsk Wrocław po porażce w ubiegłym tygodniu stoi przed szansą zrehabilitowania się za bolesną porażkę. Ich najbliższym rywalem będzie GKS Tychy, który również stracił punkty w poprzedniej kolejce. Faworytem rywalizacji na Tarczyński Arena będzie zespół Ante Simundzy. Wojskowi do tej pory prezentowali się nieco lepiej niż tyszanie. Sprawdź typy na mecz Śląsk – GKS Tychy.
Śląsk – GKS Tychy: transmisja w TV
Mecz Śląsk Wrocław – GKS Tychy odbędzie się w piątek (29 sierpnia) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Za mikrofonem usłyszymy duet komentatorów Aleksander Roj i Adam Marciniak.
Śląsk – GKS Tychy: transmisja online
Betclic 1. Liga jest transmitowana również w internecie. Piątkowe starcie można śledzić na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV. Aby odblokować dostęp do meczu u bukmachera, wystarczy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Następnym krokiem jest postawienie dowolnego kuponu za min. 2 zł oraz posiadanie dowolnej kwoty środków dostępnych na grę.
Śląsk – GKS Tychy: kto wygra?
Śląsk – GKS Tychy: kursy bukmacherskie
Faworytem piątkowego starcia według bukmachera Betclic będzie Śląsk Wrocław, którego zwycięstwo można dodać do kuponu z kursem 1.92. Z kolei wygraną GKS-u Tychy oszacowano ze współczynnikiem 3.40. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, wynosi 3.60.
Transmisja meczu będzie dostępna na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV.
Mecz zostanie rozegrany w piątek (29 sierpnia) o godzinie 18:00 na stadionie Tarczyński Arena.
