Śląsk Wrocław – GKS Tychy: typy, kursy, zapowiedź (28.08.2025)

Śląsk Wrocław zagra na własnym stadionie z GKS-em Tychy w 8. kolejce Betclic 1. Ligi. Obie drużyny przed tygodniem musiały uznać wyższość rywali. Sprawdź typy na mecz Śląsk - GKS.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Serafin Szota

Śląsk – GKS Tychy: typy bukmacherskie

Betclic 1. Liga w piątek wystartuje z 8. kolejką, a na start czeka nas mecz Śląsk Wrocław – GKS Tychy. Gospodarze zostali uznani za faworyta nadchodzącej rywalizacji, na co może mieć wpływ, że zagrają przed własną publicznością. Wyłączając ostatnie porażki obu drużyn, lepiej prezentuje się zespół z Dolnego Śląska. Biorąc do tego pod uwagę wyniki bezpośrednich spotkań, proponuję typ, że padnie powyżej 2.5 goli. Goście pokryli tę linię w trzech z pięciu ostatnich meczów, zaś wrocławianie w czterech z pięciu pojedynków.

Betclic 1.64 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Śląsk – GKS Tychy: ostatnie wyniki

Poprzednia kolejka nie potoczyła się po myśli Śląska Wrocław, ponieważ podopieczni Ante Simundzy przegrali wysoko z Wisłą Kraków aż (0:5). Mimo to przed starciem z Białą Gwiazdą prezentowali się bardzo dobrze, zdobywając 10 punktów w czterech meczach. Wojskowi wygrali m.in. z Chrobrym Głogów (2:1), Miedzią Legnica (3:1) i Ruchem Chorzów (3:1). Punktami podzielili się z Odrą Opole (1:1). Aktualnie zajmują 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów.

Wysoko w tabeli jest również GKS Tychy, który zajmuje 4. miejsce z identyczną liczbą punktów. Natomiast w przypadku tyszan wyniki są niestabilne. Przed tygodniem przegrali u siebie ze Stalą Mielec (0:1), a wcześniej pokonali na wyjeździe Puszczę Niepołomice (2:1). Dobre mecze przeplatają słabszymi, w których gubią punkty, jak w rywalizacji z Górnikiem Łęczna (2:2) czy Odrą Opole (0:0).

Śląsk – GKS Tychy: historia

Do tej pory Śląsk Wrocław i GKS Tychy mierzyły się bezpośrednio tylko w meczach towarzyskich. Ich bilans wypada korzystnie dla zespołu Artura Skowronka. Tyszanie wygrali dwukrotnie, raz zremisowali i raz przegrali. Ostatnia rywalizacja w ubiegłym roku zakończyła się remisem (2:2). Co ciekawe w każdym z czterech spotkań padły minimum trzy gole, a obie drużyny strzeliły bramkę.

Śląsk – GKS Tychy: kursy bukmacherskie

Według opinii bukmacherów większe szanse na zwycięstwo ma Śląsk Wrocław, który ma po swojej stronie atut gry na własnym stadionie. Kurs na zwycięstwo gospodarzy waha się w przedziale 1.92-2.00, zaś na wygraną gości w okolicach 3.40-3.60.

Podczas rejestracji u bukmachera Betclic podaj kod promocyjny GOALPL, a odbierzesz bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 50 zł.

Śląsk – GKS Tychy: przewidywane składy

Śląsk: Szromnik – Guercio, Szota, Malec, Llinares – Yriarte, Samiec – Talar – Sharabura, Halimi, Kozak – Warchoł

GKS Tychy: Wechsel – Lipkowski, Tecław, Głogowski – Keiblinger, Szpakowski, Bieroński, Błachewicz – Kądzior, Niemann – Staangret

Śląsk – GKS Tychy: kto wygra?

Kto wygra mecz? Śląsk Wrocław

Remis

GKS Tychy Śląsk Wrocław 100%

Remis 0%

GKS Tychy 0% 1+ Votes

Śląsk – GKS Tychy: transmisja meczu

Mecz Śląsk Wrocław – GKS Tychy będzie pierwszym starciem 8. kolejki Betclic 1. Ligi. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Ponadto rywalizację można śledzić w usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.