Śląsk Wrocław – GKS Tychy: typy, kursy, zapowiedź (28.08.2025)

07:23, 29. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Śląsk Wrocław zagra na własnym stadionie z GKS-em Tychy w 8. kolejce Betclic 1. Ligi. Obie drużyny przed tygodniem musiały uznać wyższość rywali. Sprawdź typy na mecz Śląsk - GKS.

Serafin Szota
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Serafin Szota

Śląsk – GKS Tychy: typy bukmacherskie

Betclic 1. Liga w piątek wystartuje z 8. kolejką, a na start czeka nas mecz Śląsk WrocławGKS Tychy. Gospodarze zostali uznani za faworyta nadchodzącej rywalizacji, na co może mieć wpływ, że zagrają przed własną publicznością. Wyłączając ostatnie porażki obu drużyn, lepiej prezentuje się zespół z Dolnego Śląska. Biorąc do tego pod uwagę wyniki bezpośrednich spotkań, proponuję typ, że padnie powyżej 2.5 goli. Goście pokryli tę linię w trzech z pięciu ostatnich meczów, zaś wrocławianie w czterech z pięciu pojedynków.

Śląsk – GKS Tychy: ostatnie wyniki

Poprzednia kolejka nie potoczyła się po myśli Śląska Wrocław, ponieważ podopieczni Ante Simundzy przegrali wysoko z Wisłą Kraków aż (0:5). Mimo to przed starciem z Białą Gwiazdą prezentowali się bardzo dobrze, zdobywając 10 punktów w czterech meczach. Wojskowi wygrali m.in. z Chrobrym Głogów (2:1), Miedzią Legnica (3:1) i Ruchem Chorzów (3:1). Punktami podzielili się z Odrą Opole (1:1). Aktualnie zajmują 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów.

Wysoko w tabeli jest również GKS Tychy, który zajmuje 4. miejsce z identyczną liczbą punktów. Natomiast w przypadku tyszan wyniki są niestabilne. Przed tygodniem przegrali u siebie ze Stalą Mielec (0:1), a wcześniej pokonali na wyjeździe Puszczę Niepołomice (2:1). Dobre mecze przeplatają słabszymi, w których gubią punkty, jak w rywalizacji z Górnikiem Łęczna (2:2) czy Odrą Opole (0:0).

Śląsk – GKS Tychy: historia

Do tej pory Śląsk Wrocław i GKS Tychy mierzyły się bezpośrednio tylko w meczach towarzyskich. Ich bilans wypada korzystnie dla zespołu Artura Skowronka. Tyszanie wygrali dwukrotnie, raz zremisowali i raz przegrali. Ostatnia rywalizacja w ubiegłym roku zakończyła się remisem (2:2). Co ciekawe w każdym z czterech spotkań padły minimum trzy gole, a obie drużyny strzeliły bramkę.

Śląsk – GKS Tychy: kursy bukmacherskie

Według opinii bukmacherów większe szanse na zwycięstwo ma Śląsk Wrocław, który ma po swojej stronie atut gry na własnym stadionie. Kurs na zwycięstwo gospodarzy waha się w przedziale 1.92-2.00, zaś na wygraną gości w okolicach 3.40-3.60.

Śląsk Wrocław
Remis
GKS Tychy
2.00
3.60
3.60
2.00
3.85
3.60
1.97
3.70
3.55
1.92
3.60
3.40
2.00
3.85
3.60
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 sierpnia 2025 08:25.

Śląsk – GKS Tychy: przewidywane składy

Śląsk: Szromnik – Guercio, Szota, Malec, Llinares – Yriarte, Samiec – Talar – Sharabura, Halimi, Kozak – Warchoł

GKS Tychy: Wechsel – Lipkowski, Tecław, Głogowski – Keiblinger, Szpakowski, Bieroński, Błachewicz – Kądzior, Niemann – Staangret

Śląsk – GKS Tychy: kto wygra?

Śląsk – GKS Tychy: transmisja meczu

Mecz Śląsk Wrocław – GKS Tychy będzie pierwszym starciem 8. kolejki Betclic 1. Ligi. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Ponadto rywalizację można śledzić w usłudze Betclic TV.

