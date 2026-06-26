Senegal w piątkowym meczu Mistrzostw Świata zmierzy się z Irakiem. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Senegal – Irak, gdzie oglądać?

W jednym z piątkowych spotkań 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 zobaczymy starcie, w którym reprezentacja Senegalu zmierzy się z Irakiem. Zespół z Afryki przystąpi do tego meczu po bolesnej porażce z Norwegią (2:3).

Irak natomiast był skazywany na pożarcie w meczu z Francją i poniósł wysoką porażkę. Drużyna z Azji przegrała rezultatem 0:3. Nadchodząca rywalizacja będzie kluczowa dla losów tabeli.

Senegal – Irak, transmisja w TV

Spotkanie Senegal – Irak obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport.

Senegal – Irak, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.

Senegal – Irak, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Senegalu

remisem

wygraną Iraku wygraną Senegalu

remisem

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Gdzie obejrzeć spotkanie Senegal – Irak? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Senegal – Irak? Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (26 czerwca) o godzinie 21:00.

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