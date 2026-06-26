Senegal – Irak: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.06.2026)

19:00, 26. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Senegal w piątkowym meczu Mistrzostw Świata zmierzy się z Irakiem. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Nicolas Jackson
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Senegal – Irak, gdzie oglądać?

W jednym z piątkowych spotkań 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 zobaczymy starcie, w którym reprezentacja Senegalu zmierzy się z Irakiem. Zespół z Afryki przystąpi do tego meczu po bolesnej porażce z Norwegią (2:3).

Irak natomiast był skazywany na pożarcie w meczu z Francją i poniósł wysoką porażkę. Drużyna z Azji przegrała rezultatem 0:3. Nadchodząca rywalizacja będzie kluczowa dla losów tabeli.

Senegal – Irak, transmisja w TV

Spotkanie Senegal – Irak obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport.

Senegal – Irak, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.

Senegal – Irak, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Senegalu
  • remisem
  • wygraną Iraku
  • wygraną Senegalu
  • remisem
  • wygraną Iraku

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Gdzie obejrzeć spotkanie Senegal – Irak?

Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Kiedy odbędzie się mecz Senegal – Irak?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (26 czerwca) o godzinie 21:00.

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