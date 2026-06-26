Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Obie ekipy liczą na wygraną oraz awans do fazy pucharowej mundialu. Początek rywalizacji już jutro o godzinie 02:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gilson Benchimol

Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska: gdzie oglądać?

Republika Zielonego Przylądka podejmie Arabię Saudyjską w ważnym spotkaniu 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Afrykańska drużyna ma 2 oczka i zajmuje 3. miejsce w grupie H, natomiast zespół z Azji z zaledwie 1 punktem jest ostatni w stawce. Obie ekipy muszą wygrać, by zachować szanse na awans do play-offów, więc zapowiada się otwarte oraz emocjonujące starcie. Początek tej rywalizacji już w tę sobotę, 27 czerwca o godzinie 02:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć jutrzejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska.

Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska: transmisja w TV

Pojedynek między Republiką Zielonego Przylądka a Arabią Saudyjską znajdziesz na kanale telewizyjnym TVP Sport. Przed mikrofonami usiądą Frank Dzieniecki oraz Łukasz Gikiewicz.

Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska: stream online

Spotkanie w ramach 3. kolejki fazy grupowej tegorocznego mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska: kursy bukmacherskie

Republika Zielonego Przylądka Arabia Saudyjska Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 21:00

Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska? Początek tej rywalizacji już w sobotę (27 czerwca) o godzinie 02:00.

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