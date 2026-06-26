Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska: gdzie oglądać?
Republika Zielonego Przylądka podejmie Arabię Saudyjską w ważnym spotkaniu 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Afrykańska drużyna ma 2 oczka i zajmuje 3. miejsce w grupie H, natomiast zespół z Azji z zaledwie 1 punktem jest ostatni w stawce. Obie ekipy muszą wygrać, by zachować szanse na awans do play-offów, więc zapowiada się otwarte oraz emocjonujące starcie. Początek tej rywalizacji już w tę sobotę, 27 czerwca o godzinie 02:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć jutrzejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska.
Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska: transmisja w TV
Pojedynek między Republiką Zielonego Przylądka a Arabią Saudyjską znajdziesz na kanale telewizyjnym TVP Sport. Przed mikrofonami usiądą Frank Dzieniecki oraz Łukasz Gikiewicz.
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Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska: stream online
Spotkanie w ramach 3. kolejki fazy grupowej tegorocznego mundialu oczywiście będzie dostępne również w internecie. Potyczkę obejrzysz w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska: kursy bukmacherskie
Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Początek tej rywalizacji już w sobotę (27 czerwca) o godzinie 02:00.
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