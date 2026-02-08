Raków Częstochowa – Radomiak Radom: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Liczymy na duże emocje w niedzielnym pojedynku. Pierwszy gwizdek sędziego zawodów wybrzmi już dzisiaj o godzinie 14:45.

Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Raków Częstochowa – Radomiak Radom: gdzie oglądać?

Raków Częstochowa podejmie u siebie Radomiaka Radom w interesującym pojedynku w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier Medaliki zajmują 5. miejsce w tabeli z 29 punktami, natomiast Zieloni plasują się na 8. pozycji w stawce z 26 oczkami. Spotkanie zapowiada się wyrównanie i ciekawie w kontekście walki o czołowe lokaty. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Częstochowie już w niedzielę, 8 lutego o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Raków Częstochowa – Radomiak Radom: transmisja w TV

Mecz w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3, gdzie przed mikrofonami usiądą Michał Mitrut i Marcin Baszczyński.

Raków Częstochowa – Radomiak Radom: stream online

Starcie Raków Częstochowa – Radomiak Radom obejrzysz także za pośrednictwem internetu. Dzisiejszą potyczkę możesz śledzić w usłudze streamingowej CANAL+ online.

Gdzie obejrzeć spotkanie Raków Częstochowa – Radomiak Radom? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Raków Częstochowa – Radomiak Radom? Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę niedzielę (8 lutego) o godzinie 14:45.

