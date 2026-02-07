Raków Częstochowa – Radomiak Radom: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Łukasz Tomczyk czeka na premierowe ligowe zwycięstwo w roli trenera drużyny Medalików. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w niedzielę, 8 lutego o godzinie 14:45.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, typy i przewidywania

W 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do spotkania drużyn ze środkowej części tabeli – Raków Częstochowa podejmie Radomiaka Radom. Przed tą serią gier Medaliki zajmują 5. miejsce z dorobkiem 29 punktów i wciąż liczą się w walce o czołowe pozycje. Natomiast Zieloni plasują się nieco niżej, na 8. lokacie, mając na swoim koncie 26 oczek. Zapowiada się niezwykle ciekawe starcie z potencjałem na dużą liczbę goli. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Częstochowie już w najbliższą niedzielę, 8 lutego o godzinie 14:45.

W tym meczu stawiam na Raków Częstochowa, który będzie miał przewagę własnego boiska. Piłkarze ekipy Medalików mogą też liczyć na większe wsparcie kibiców, co powinno pomóc im w osiągnięciu korzystnego wyniku. Mój typ: zwycięstwo Rakowa Częstochowa.

Ernest STS 1.82 Wygrana Rakowa Odwiedź STS

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

Przed starciem pomiędzy Rakowem Częstochowa a Radomiakiem Radom sytuacja kadrowa jest warta uwagi po obu stronach. W ekipie gospodarzy najpewniej nie zagrają Adriano Amorim, Vladyslav Kochergin, Erick Otieno oraz Leonardo Rocha. W drużynie gości z kolei prawdopodobnie zabraknie jedynie Ibrahimy Camary i Mikołaja Molendowskiego.

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa w ostatnich meczach miał mieszane wyniki – przegrał 1:2 z Wisłą Płock w PKO BP Ekstraklasie oraz pokonał Skrę Częstochowa 2:1 w spotkaniu kontrolnym. Ligowy mecz Radomiaka Radom z Arką Gdynia został przełożony, a w przygotowaniach do rundy wiosennej ekipa Zielonych wygrała 2:1 ze Stalą Rzeszów i zremisowała 1:1 z Portimonense.

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, historia

Historia bezpośrednich spotkań Rakowa Częstochowa z Radomiakiem Radom jest bardzo wyrównana. W pięciu poprzednich meczach drużyna Medalików wygrała trzy razy, a zespół Zielonych odniósł dwa zwycięstwa. Żaden z tych pojedynków nie zakończył się remisem. Niewykluczone jednak, że do podziału punktów dojdzie w nadchodzącym starciu obu ekip.

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Zgodnie z oszacowaniami bukmacherów faworytem niedzielnego meczu są gospodarze, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem niż goście. Kurs na wygraną Rakowa Częstochowa wynosi mniej więcej 1.80, typ na zwycięstwo Radomiaka Radom to około 4.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu otrzymasz zakład bez ryzyka w wysokości 100 złotych.

Raków Częstochowa Radomiak Odds are subject to change. Last updated 6 lutego 2026 21:08

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, przewidywane składy

Raków: Zych – Mosór, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Repka, Bulat, Silva – Makuch, Brunes, Diaby-Fadiga

Radomiak: Majchrowicz – Ouattara, Dieguez, Kingue, Grzesik – Donis, Alves, Wolski – Lopes, Maurides, Capita

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Rakowa

remisem

zwycięstwem Radomiaka zwycięstwem Rakowa

remisem

zwycięstwem Radomiaka 0 Votes

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadający się pojedynek między Rakowem Częstochowa a Radomiakiem Radom będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 20. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Częstochowie już w nadchodzącą niedzielę, czyli 8 lutego, o godzinie 14:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.