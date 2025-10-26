Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.10.2025)

Raków Częstochowa - Lechia to mecz 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowane jest na niedzielę (26 października) o godz. 14:45. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Marko Bulat

Raków – Lechia: gdzie oglądać?

Raków Częstochowa podejmie Lechię Gdańsk w pierwszym niedzielnym meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze spod Jasnej Góry przegrali w lidze w tym sezonie pięć meczów. Przed tygodniem ulegli Cracovii (0:2) przy Kałuży i obecnie zajmują odległą 13. lokatę w tabeli.

Biało-Zieloni wystartowali w bieżący sezon z pięcioma ujemnymi punktami i są już blisko, by wydostać się ze strefy spadkowej. Ekipa Johna Carvera w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa. Najlepszym strzelcem zespół z Trójmiasta jest Tomas Bobcek, który w poprzedni weekend zapewnił triumf nad Piastem Gliwice (2:1). Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź meczu.

Raków – Lechia: transmisja w TV

Spotkanie między Rakowem Częstochowa a Lechią Gdańsk będzie można śledzić na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Robert Skrzyński oraz Tomasz Wieszczycki skomentują mecz. Pierwszy gwizdek sędziego rozbrzmi o godzinie 14:45.

Raków – Lechia: stream online

Mecz Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk będzie dostępny również w internecie, a dokładnie to w serwisie CANAL+ online. Dostęp do meczu otrzymasz po wykupieniu pakietu Super Sport, w którym znajdują się wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy.

Raków – Lechia: sonda

Kto wygra mecz? Raków Częstochowa

Remis

Lechia Gdańsk Raków Częstochowa 29%

Remis 29%

Lechia Gdańsk 43% 7+ Votes

Raków – Lechia: kursy bukmacherskie

Raków Częstochowa Lechia Gdańsk 1.78 3.70 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2025 11:38 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (26 października) o godzinie 14:45.

