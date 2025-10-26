Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.10.2025)

Raków – Lechia: gdzie oglądać?
Raków Częstochowa podejmie Lechię Gdańsk w pierwszym niedzielnym meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze spod Jasnej Góry przegrali w lidze w tym sezonie pięć meczów. Przed tygodniem ulegli Cracovii (0:2) przy Kałuży i obecnie zajmują odległą 13. lokatę w tabeli.
Biało-Zieloni wystartowali w bieżący sezon z pięcioma ujemnymi punktami i są już blisko, by wydostać się ze strefy spadkowej. Ekipa Johna Carvera w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa. Najlepszym strzelcem zespół z Trójmiasta jest Tomas Bobcek, który w poprzedni weekend zapewnił triumf nad Piastem Gliwice (2:1). Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź meczu.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Raków – Lechia: transmisja w TV
Spotkanie między Rakowem Częstochowa a Lechią Gdańsk będzie można śledzić na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Robert Skrzyński oraz Tomasz Wieszczycki skomentują mecz. Pierwszy gwizdek sędziego rozbrzmi o godzinie 14:45.
Raków – Lechia: stream online
Mecz Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk będzie dostępny również w internecie, a dokładnie to w serwisie CANAL+ online. Dostęp do meczu otrzymasz po wykupieniu pakietu Super Sport, w którym znajdują się wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Raków – Lechia: sonda
Kto wygra mecz?
- Raków Częstochowa 29%
- Remis 29%
- Lechia Gdańsk 43%
7+ Votes
Raków – Lechia: kursy bukmacherskie
Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online.
Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (26 października) o godzinie 14:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.